MONDO OUTDOOR

Una t-shirt per combattere il caldo verso la vetta: arriva Moncler Grenoble Polartec Delta

Progettata per le giornate attive in montagna, il nuovo capo unisce un design ad alte prestazioni a un’estetica raffinata che affonda le sue radici nella tradizione del marchio

22 Lug 2026 - 11:12
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© Ufficio Stampa

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Quando le temperature salgono e la vetta richiede di aumentare il ritmo, indossare l’abbigliamento giusto può fare la differenza. La t-shirt con tecnologia Polartec Delta, parte della collezione Moncler Grenoble. Progettata per le giornate attive in montagna, la nuova T-shirt unisce un design ad alte prestazioni a un’estetica raffinata che affonda le sue radici nella tradizione montana del marchio. È un capo dalle linee pulite, versatile e studiato per il movimento, con l’ulteriore vantaggio dell’avanzata tecnologia di raffreddamento di Polartec. Versatile e pensata per favorire la massima libertà di movimento, la t-shirt integra anche l’avanzata tecnologia di raffreddamento Polartec, per garantire un comfort ottimale anche durante gli sforzi più intensi.

Come suggerisce il nome, la t-shirt Moncler Grenoble Polartec Delta è realizzata con l'omonima tecnologia Polartec Delta, sviluppata per ottimizzare il naturale processo di raffreddamento del corpo. Grazie alla sua struttura a maglia brevettata, che favorisce la circolazione dell'aria, disperde efficacemente il sudore e riduce l'effetto del tessuto bagnato a contatto con la pelle, Polartec Delta accelera il raffreddamento attraverso l'evaporazione. Il risultato è una piacevole sensazione di freschezza e asciutto a diretto contatto con la pelle, che aiuta a mantenere comfort e concentrazione anche quando aumentano il caldo, il dislivello e l'intensità dello sforzo.

Un altro punto di forza della t-shirt Polartec Delta? La sua costruzione accuratamente progettata che offre prestazioni elevate riducendo al minimo il peso del capo. È la t-shirt scelta dagli appassionati di montagna che cercano un perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica, ideale per affrontare anche le escursioni più impegnative in quota.

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