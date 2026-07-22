Una t-shirt per combattere il caldo verso la vetta: arriva Moncler Grenoble Polartec Delta

Come suggerisce il nome, la t-shirt Moncler Grenoble Polartec Delta è realizzata con l'omonima tecnologia Polartec Delta, sviluppata per ottimizzare il naturale processo di raffreddamento del corpo. Grazie alla sua struttura a maglia brevettata, che favorisce la circolazione dell'aria, disperde efficacemente il sudore e riduce l'effetto del tessuto bagnato a contatto con la pelle, Polartec Delta accelera il raffreddamento attraverso l'evaporazione. Il risultato è una piacevole sensazione di freschezza e asciutto a diretto contatto con la pelle, che aiuta a mantenere comfort e concentrazione anche quando aumentano il caldo, il dislivello e l'intensità dello sforzo.