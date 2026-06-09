CALCIO A FUMETTI

Topolino sbarca ai Mondiali 2026: storia inedita con Paperino e cover speciale

Il numero 3681 del settimanale celebra la Fifa World Cup 2026 con tante novità e un ritorno dal passato

09 Giu 2026 - 12:18
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© Ufficio Stampa

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In occasione dei Campionati Mondiali di calcio, Topolino celebra lo sport più amato di sempre con un’inedita storia a fumetti ambientata dietro le quinte della FIFA World Cup 2026 e con una speciale cover che ne riprende la grafica ufficiale.

Il numero 3681 del settimanale edito da Panini Comics – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 10 giugno – si apre con il primo episodio di Paperino in: FIFA World Cup, di Marco Nucci (autore del soggetto e della sceneggiatura) e Corrado Mastantuono (autore dei disegni). La storia, che proseguirà con altri quattro episodi nelle settimane successive, è introdotta da una splendida cover a tema World Cup realizzata da Andrea Freccero, che raffigura Paperino e Zio Paperone in vesti calcistiche, accanto alla tanto ambita Coppa del Mondo FIFA.

Panini Comics inoltre ripropone Paperino ai Mondiali – il capolavoro calcistico di Romano Scarpa – in un nuovo volume della collana Topolino Gold. Un apprezzatissimo cult a fumetti, che parte dalle origini del calcio per approdare a Paperopoli, intrecciando tre sottotrame che vedono la famiglia dei Paperi alle prese volti vecchi e nuovi.

Un numero davvero da non perdere, dunque, ricco di avventura, giochi e approfondimenti, tutti dedicati al calcio.

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