Topolino sbarca ai Mondiali 2026: storia inedita con Paperino e cover speciale

Il numero 3681 del settimanale edito da Panini Comics – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 10 giugno – si apre con il primo episodio di Paperino in: FIFA World Cup, di Marco Nucci (autore del soggetto e della sceneggiatura) e Corrado Mastantuono (autore dei disegni). La storia, che proseguirà con altri quattro episodi nelle settimane successive, è introdotta da una splendida cover a tema World Cup realizzata da Andrea Freccero, che raffigura Paperino e Zio Paperone in vesti calcistiche, accanto alla tanto ambita Coppa del Mondo FIFA.