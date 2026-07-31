Nintendo riporta in orbita la squadra di Star Fox
Abbiamo provato a rivivere le emozionanti avventure di Fox McCloud, oggi in esclusiva per Switch 2: la recensionedi Alberto Gasparri
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Nintendo ha riportato in orbita Fox McCloud, il pilota spaziale recentemente protagonista anche in Super Mario Galaxy - Il Film, che torna con una versione completamente rivista del classico per Nintendo 64, Lylat Wars. Insomma, è arrivato il momento di allacciare le cinture e di prepararsi ad affrontare intense battaglie aeree per rivivere, o sperimentare per la prima volta, un’avventura imperdibile: Star Fox, ora in esclusiva su Switch 2.
Fox McCloud e la squadra di mercenari Star Fox, ingaggiati dall’esercito di Corneria, sono pronti a decollare con l’obiettivo di difendere il Sistema Lylat dalla minaccia del malvagio scienziato Dr. Andross. In questa nuova edizione di Star Fox, i giocatori possono tornare alla guida dell’Arwing e affrontare combattimenti aerei scenografici, pianeta dopo pianeta, in una reinterpretazione pensata per la nuova generazione di console. Star Fox ripropone l’esperienza di Lylat Wars con una revisione completa dell’avventura originale, arricchita da una nuova presentazione cinematografica, una rinnovata veste visiva e nuovi contenuti narrativi. La storia della squadra Star Fox sarà infatti approfondita attraverso nuovi filmati d’intermezzo, inclusi briefing missione inediti tra un livello e l’altro che permetteranno di conoscere meglio i membri del celebre team di piloti, composto daFalco Lombardi, il rivale di Fox, dall’ingegnere Slippy Toad e dallo stratega Peppy Hare.
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L’avventura di Star Fox si svolge a bordo del Caccia aerospaziale ad alte prestazioni Arwing, uno speciale veicolo dotato di laser, bombe e colpi speciali, e capace di scenografiche manovre come l’avvitamento per evitare gli attacchi nemici e il looping, per effettuare spettacolari acrobazie in aria. Non mancheranno anche altri mezzi per affrontare al meglio le svariate missioni, come l’agile veicolo d’assalto terrestre Landmaster e il sommergibile da esplorazione modificato Blue-Marine. Il gioco propone una modalità campagna che porterà gli avventurieri a spasso tra i pianeti del Sistema Lylat, dal cuore pulsante e pieno di vita Corneria all’incandescente stella Solar, fino ad arrivare al pianeta oceanico Zoness.
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Dalle superfici dei pianeti, allo spazio profondo, sono tantissime le aree da esplorare e scoprire a bordo dell’Arwing, tra battaglie aree in volo libero in modalità a tutto campo e scontri con imponenti boss. L’esperienza di gioco sarà plasmata dai risultati ottenuti durante le missioni, che permetteranno di modificare la rotta della squadra Star Fox, aumentando la rigiocabilità e portando i piloti a scoprire nuove strade e passaggi nascosti nei livelli. È inoltre disponibile una modalità sfida, che permetterà di svolgere compiti extra nelle missioni e sbloccare nuove sfide all’interno dei livelli e una modalità VS, per duelli aerei 4vs4 online in 3 differenti livelli, ognuno con le proprie regole e potenziamenti speciali non disponibili nelle altre modalità. E per rendere questa avventura alla portata di tutti, sarà possibile selezionare il livello di difficoltà tra facile, normale e pro.
Insomma, Star Fox non è solo un gradito ritorno per una saga storica a lungo dimenticata, ma una vera e propria dimostrazione di forza per le capacità hardware della nuova console. E questo è stato evidente fin dai primi istanti in cui ci siamo imbattuti nelle avventure di Fox McCloud e della sua squadra. La prima cosa che salta all'occhio è il salto generazionale. Sfruttando la maggiore potenza di Nintendo Switch 2, il gioco gira a 60 fps granitici sia in modalità portatile sia fissa, garantendo la fluidità fondamentale per un rail-shooter e dogfight spaziale.
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Le battaglie spaziali sono un'esplosione di luci, laser e detriti con supporto all'HDR. Il motore di gioco gestisce senza alcun caricamento il passaggio dallo spazio profondo all'atmosfera dei pianeti. Un impatto visivo spettacolare, framerate fluido e ottimi dettagli.
La struttura della campagna riprende la classica mappa a diramazioni. A seconda di come completate le missioni (e dei segreti che scoprirete), la storia prende pieghe totalmente differenti, garantendo un'elevatissima rigiocabilità.
Abbandonati definitivamente i controlli macchinosi che avevano penalizzato il capitolo per Wii U, qui il sistema di guida è reattivo, preciso e immediato. Il giroscopio è opzionale ma calibrato alla perfezione per chi desidera puntare con micro-movimenti. I nuovi Joy-Con restituiscono ogni singolo colpo subito e la vibrazione differenziata tra il rombo dei motori dell'Arwing e le accelerazioni del Boost. Il gioco trova il perfetto equilibrio tra la nostalgia di Star Fox 64 e le meccaniche moderne.
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Oltre al classico Arwing, tornerete alla guida del Landmaster e del sottomarino Blue Marine, con sezioni trasformabili in tempo reale durante i combattimenti con i boss. Da segnalare, che l''intelligenza artificiale dei compagni di squadra (Slippy, Peppy e Falco) è stata finalmente migliorata. Non passerete più l'intero gioco a salvarli dai caccia nemici, anche se Slippy troverà sempre il modo di cacciarsi nei guai.
Nel complesso, la campagna è breve (circa 2-3 ore a run), ma pensata per essere rigiocata decine di volte. Quanto al sonoro, troverete delle reinterpretazioni orchestrali dei temi classici del gioco ed effetti audio d'impatto.
Ciliegina sulla torta, con una sola copia del gioco fino a 4 giocatori possono decollare insieme, in locale, con GameShare oppure online con GameShare, tramite GameChat. La modalità multiplayer online avrebbe però meritato qualche mappa in più al lancio. Con GameChat, inoltre, sarà possibile assumere le sembianze di uno dei personaggi del gioco con avatar speciali capaci di rilevare i movimenti della testa, degli occhi, della bocca e le espressioni.
Insomma, attendere quasi vent'anni ne è valsa la pena: Star Fox è tornato, più in forma che mai.