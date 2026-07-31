Nintendo riporta in orbita la squadra di Star Fox

Dalle superfici dei pianeti, allo spazio profondo, sono tantissime le aree da esplorare e scoprire a bordo dell’Arwing, tra battaglie aree in volo libero in modalità a tutto campo e scontri con imponenti boss. L’esperienza di gioco sarà plasmata dai risultati ottenuti durante le missioni, che permetteranno di modificare la rotta della squadra Star Fox, aumentando la rigiocabilità e portando i piloti a scoprire nuove strade e passaggi nascosti nei livelli. È inoltre disponibile una modalità sfida, che permetterà di svolgere compiti extra nelle missioni e sbloccare nuove sfide all’interno dei livelli e una modalità VS, per duelli aerei 4vs4 online in 3 differenti livelli, ognuno con le proprie regole e potenziamenti speciali non disponibili nelle altre modalità. E per rendere questa avventura alla portata di tutti, sarà possibile selezionare il livello di difficoltà tra facile, normale e pro.