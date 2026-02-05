Soles by MICHELIN e 361°: la nuova frontiera del trail running con la Lingci V1
Michelin e 361° uniscono le forze per la nuova scarpa da trail Lingci V1. Scopri la tecnologia della suola ad alte prestazioni per le lunghe distanze.
© Ufficio Stampa
Soles by MICHELIN, brand di riferimento nello sviluppo di suole ad alte prestazioni, annuncia una nuova collaborazione con 361°, player d’eccellenza nel panorama cinese dell’abbigliamento e delle calzature sportive e colosso internazionale nel mondo del basket. Un marchio che ha costruito la propria reputazione nella performance, affermandosi ai massimi livelli grazie a testimonial d’eccezione come Nikola Jokić, Aaron Gordon e Spencer Dinwiddie, e che oggi amplia il proprio orizzonte debuttando nel trail running.
La partnership tra Soles by MICHELIN e 361° nasce con un obiettivo chiaro: sviluppare soluzioni tecniche avanzate dedicate al mercato asiatico, mettendo a sistema competenze, ricerca e visione condivisa. Innovazione, know-how ingegneristico e attenzione alle performance sono i pilastri su cui si fonda questa alleanza strategica, che trova la sua prima espressione nel modello Lingci V1.
© Ufficio Stampa
Progettata per affrontare le lunghe distanze del trail running, Lingci V1 garantisce affidabilità, comfort e prestazioni elevate anche sui terreni più impegnativi. Il contributo di JV International, responsabile della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione delle suole MICHELIN, si traduce in una costruzione leggera e altamente performante, studiata per supportare l’atleta nelle condizioni tipiche dell’off-road.
La suola MICHELIN assicura stabilità e aderenza ottimali, mentre il design del battistrada è sviluppato per offrire trazione multidirezionale, grip e durabilità nel tempo. Il compound, messo a punto specificamente per il trail running, garantisce prestazioni eccellenti in termini di resistenza all’abrasione, anche su superfici abrasive e irregolari.
Con questa nuova alleanza, Soles by MICHELIN consolida il proprio ruolo di partner tecnologico di riferimento per l’industria calzaturiera internazionale, confermando la capacità di sviluppare soluzioni su misura in base alle esigenze di ogni progetto: dallo sportswear all’outdoor, fino al lifestyle tecnico.
© Ufficio Stampa