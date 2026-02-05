Soles by MICHELIN e 361°: la nuova frontiera del trail running con la Lingci V1

Soles by MICHELIN, brand di riferimento nello sviluppo di suole ad alte prestazioni, annuncia una nuova collaborazione con 361°, player d’eccellenza nel panorama cinese dell’abbigliamento e delle calzature sportive e colosso internazionale nel mondo del basket. Un marchio che ha costruito la propria reputazione nella performance, affermandosi ai massimi livelli grazie a testimonial d’eccezione come Nikola Jokić, Aaron Gordon e Spencer Dinwiddie, e che oggi amplia il proprio orizzonte debuttando nel trail running.