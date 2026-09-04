Settembre, si riparte: come far durare i buoni propositi con ESN

Al mattino, ripartire con l'integrazione. A settembre la creatina è spesso la prima cosa che si decide di reintrodurre e l'ultima che si riesce davvero a mantenere, perché richiede di pesare, mescolare e portarsi dietro un dosatore. La creatina è uno degli ingredienti più studiati della sports nutrition, e il formato in caramelle delle Ultrapure Creatine Gummies rende l'assunzione quotidiana molto più semplice da rispettare, magari appena svegli, come primo gesto della giornata: 3 g di creatina stabilizzata per porzione, senza passaggi in più. L'assunzione giornaliera di 3 g di creatina contribuisce ad aumentare le prestazioni fisiche durante l'esercizio breve e ad alta intensità.