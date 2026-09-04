Settembre, si riparte: come far durare i buoni propositi con ESN
Con la fine dell’estate si torna alla routine di tutti i giorni: orari, impegni, movimento, alimentazione. Il brand di sports nutrition di The Quality Group propone soluzioni pensate per trasformare buoni propositi in abitudini che durano
© Ufficio Stampa
Settembre è il vero capodanno degli italiani. Non solo per chi si allena: con il rientro dalle vacanze ripartono nello stesso momento gli impegni lavorativi, gli spostamenti, la gestione della casa e della famiglia, l’organizzazione dei pasti e la voglia di riprendere a muoversi. È il mese in cui si prova a rimettere ordine su tutti i fronti contemporaneamente, dopo un’estate spesso fatta di pause e improvvisazione.
Proprio qui si gioca la partita più difficile: non ricominciare, ma restare costanti. ESN, brand di riferimento nello sports nutrition e parte di The Quality Group, affronta la ripartenza da questo punto di vista: prodotti pensati per la performance nella vita di tutti i giorni, semplici da inserire in giornate già piene e con un gusto che aiuta a non mollare quando la motivazione cala.
Perché la ripartenza tenga, più che una rivoluzione servono poche buone abitudini ben distribuite nella giornata: un gesto al mattino, uno dopo l'allenamento, uno nel pomeriggio.
Al mattino, ripartire con l'integrazione. A settembre la creatina è spesso la prima cosa che si decide di reintrodurre e l'ultima che si riesce davvero a mantenere, perché richiede di pesare, mescolare e portarsi dietro un dosatore. La creatina è uno degli ingredienti più studiati della sports nutrition, e il formato in caramelle delle Ultrapure Creatine Gummies rende l'assunzione quotidiana molto più semplice da rispettare, magari appena svegli, come primo gesto della giornata: 3 g di creatina stabilizzata per porzione, senza passaggi in più. L'assunzione giornaliera di 3 g di creatina contribuisce ad aumentare le prestazioni fisiche durante l'esercizio breve e ad alta intensità.
Dopo l'allenamento, rinnovare l'apporto proteico. Nelle giornate di settembre ancora tiepide, la voglia di uno shake denso lascia spazio a qualcosa di più leggero. Isoclear Whey Protein Isolate è un isolato di proteine del siero in versione "clear": sciolto in acqua diventa una bevanda proteica limpida e dissetante, più vicina a una limonata o a un tè freddo che a un classico frullato cremoso. Senza zuccheri, grassi e lattosio, con proteine che contribuiscono all'aumento e al mantenimento della massa muscolare, funziona dopo l'allenamento o durante la giornata come opzione proteica leggera.
Nel pomeriggio, gestire meglio lo snack. Tra riunioni, spostamenti e allenamento, il momento più critico del rientro è quello di metà giornata, quando la fame arriva e la scelta più veloce raramente è la migliore. La Designer Protein Bar offre fino a 15 g di proteine e un massimo di 191 kcal senza zuccheri aggiunti, in una barretta con cuore morbido, rivestimento di cioccolato e topping croccante: uno snack proteico comodo e piacevole, che entra stabilmente nella routine. Disponibile in nove gusti, dalla Hazelnut Nougat alla White Chocolate Pistacchio.
Dalle Creatine Gummies del mattino allo shake di Isoclear dopo l'allenamento, fino alla Designer Bar del pomeriggio: piccoli gesti che, sommati giorno dopo giorno, trasformano i buoni propositi in una routine.
Con un approccio costruito attorno alla qualità delle formulazioni e a un dialogo diretto con la propria community, ESN conferma la propria idea di sports nutrition: accessibile, pratica e capace di sostenere percorsi diversi, dall’allenamento strutturato alla vita attiva di tutti i giorni. Un’idea che il brand riassume nel proprio motto, "1% better every day": non il gesto eccezionale, ma la somma dei piccoli progressi quotidiani, dalla preparazione atletica alla semplice voglia di ritrovare i propri ritmi.