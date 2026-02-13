Ride 6 mette in sella tutti i motociclisti e chi vorrebbe esserlo

Per aiutare i giocatori a ottenere il massimo dalla vasta gamma di moto e superfici, RIDE 6 presenta un nuovo sistema a doppia fisica. L'esperienza Pro è pensata per i piloti esperti e offre una simulazione approfondita e numerose opzioni di configurazione della moto, mentre l'esperienza Arcade offre un modo più accessibile e immediato per dare gas. I giocatori possono passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento e migliorare le proprie abilità nella Riding School, un percorso di allenamento dedicato progettato per aiutare tutti a migliorare costantemente le proprie prestazioni.



Il tutto è completato dal multiplayer cross-play completo e dallo split screen, che offrono ai giocatori il modo perfetto per mettere alla prova i propri progressi, sia gareggiando con la community globale che sfidando gli amici a livello locale. Infine, gli editor avanzati per moto, caschi e tute da gara consentono di creare look personalizzati per rendere ogni gara unica, mentre il Race Creator offre una rigiocabilità infinita, permettendo agli appassionati di creare e condividere i propri eventi.