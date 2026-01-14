Prowinter 2026: cresce l’internazionalità dell’offerta e si rafforza il ruolo di hub europeo per outdoor e sport invernali

Ottimi riscontri anche per i Prowinter Test Days powered by ITASNOW e le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia, che lunedì 12 e martedì 13 gennaio hanno portato i professionisti sulle piste di Carezza, trasformate per l’occasione in un vero banco prova a cielo aperto. Con un ottimo numero di partecipanti, in crescita rispetto al 2025, i test hanno permesso di provare in anteprima le novità dello sci da pista per la stagione 2026/2027, confermandosi uno dei format più apprezzati e qualificanti della manifestazione.



A completare l’esperienza, un fitto calendario di momenti di relazione e confronto – dal Prowinter Après-Ski Party by SuperG agli incontri informali tra stand, aree test e spazi di approfondimento – ha favorito un dialogo diretto, concreto e continuo tra aziende e operatori.



Tra gli appuntamenti chiave, il Prowinter Lab ha offerto una prima fotografia sull’andamento della stagione invernale 2025/2026 attraverso i dati del tradizionale questionario rivolto a negozianti e noleggiatori italiani. L’indagine, presentata dal team guidato da Alfredo Tradati, ha coinvolto 120 operatori (60 noleggi sci e 60 negozi specializzati).



I risultati delineano un avvio di stagione prudente ma solido: il 78,5% degli operatori esprime una valutazione positiva o stabile, mentre prenotazioni e vendite risultano in larga parte stabili rispetto alla stagione 2024/2025. Oltre il 63% invece prevede un fatturato stabile o in crescita. Sul fronte operativo emergono segnali concreti di dinamismo: il rinnovo del parco attrezzature è stato quasi generalizzato tra i noleggiatori e il 54,2% degli operatori ha introdotto nuovi marchi o servizi.