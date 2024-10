Nolan rompe con la tradizione per la collezione caschi 2025

È stato fatto internamente un enorme lavoro di ricerca e sviluppo che ha portato alla creazione di miscele esclusive, profonde, con l’obiettivo di esaltare il concetto di eleganza. La palette colori offre sulla collezione 2025 due macro-livelli: Classico Nobile dalla raffinatezza moderna -ocra, pietra, sabbia, blu profondo, rosso viscerale, perla- e il Classico ovvero i colori più tradizionali arricchiti in profondità -nero, bianco, grigio, rosso, giallo, arancio-. Non mancano varianti ricercate come i booster energetici (il verde impulso, ad esempio, rappresenta la linea high-visibility di Nolan), i monocolori nelle interpretazioni lucido, opaco o su base carbonio (su quest’ultimo abbiamo la variante Liquido) e le relative combinazioni (ad esempio sul Triple Black). La ricerca non è stata realizzata esclusivamente sul colore, ma anche sulla tecnica. Nolan introduce il nuovo e complesso processo di verniciatura (Verniciatura Speciale), che combina due e più colori e decalcomanie. La scelta di nuovi colori per i tessuti interni di qualità superiore in toni sabbia, grigio e l’intramontabile nero, hanno portato ad un importante investimento senza compromessi: implementare il valore. Il risultato è una collezione coerente e al tempo stesso ricca di armonie che esalta lo stile unico del marchio Nolan ed esprime diversità. Una collezione che trascende le stagioni e testimonia l’impegno del marchio italiano nel superare i limiti e nel plasmare il futuro dei caschi da moto. Per rispondere alle esigenze degli utenti e personalizzare ulteriormente la proposta, Nolan ha riorganizzato la collezione anche nella sua segmentazione.