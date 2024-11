Napoli-New York, il graphic novel tratto dal soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli

Napoli-New York è uno degli ultimi manoscritti del maestro del cinema Federico Fellini, realizzato in collaborazione con Tullio Pinelli, noto e apprezzato sceneggiatore, tra gli altri, di Fumeria d’oppio. Fellini non ha mai realizzato il film, ma ora arrivano contemporaneamente sia un lungometraggio prodotto da Paco Cinematografica, diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores, che un graphic novel, firmato dal celebre autore francese Jean-David Morvan e dal talentuoso disegnatore italiano Ste Tirasso, in uscita per Star Comics il 19 novembre. Napoli-New York è una storia che trae ispirazione da eventi storici realmente accaduti nella Napoli del 1946, a seguito di uno dei 200 bombardamenti aerei che devastarono la città durante la Seconda Guerra Mondiale. La sceneggiatura del fumetto è stata realizzata dall’acclamato scrittore di fumetti francese Jean-David Morvan, le cui opere hanno venduto oltre tre milioni di copie a livello globale. I disegni sono del talentuoso artista italiano Ste Tirasso, che ha dato vita a pagine ricche di emozione con il suo tratto unico.