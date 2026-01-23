Life is Strange: Reunion, il sogno si avvera. Max e Chloe tornano insieme (e manca pochissimo)

Square Enix ha ufficializzato una notizia che i fan aspettavano da 11 anni: il duo storico Max e Chloe si riunisce per un'ultima avventura di Life is Strange. Se avete amato il primo capitolo, quindi, preparatevi a un bel tuffo al cuore. Dopo anni di teorie, speranze e spin-off, Square Enix ha finalmente annunciato quello che sembrava impossibile: Max Caulfield e Chloe Price sono tornate. E questa volta, sono insieme nello stesso gioco. Si chiama Life is Strange: Reunion e la notizia migliore è che non bisognerà aspettare un'eternità: l'uscita è fissata per il 26 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.