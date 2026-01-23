Life is Strange: Reunion, il sogno si avvera. Max e Chloe tornano insieme (e manca pochissimo)
Annunciato Life is Strange: Reunion: uscita fissata al 26 marzo 2026 su PS5, Xbox e PCdi Stefano Fiore
Square Enix ha ufficializzato una notizia che i fan aspettavano da 11 anni: il duo storico Max e Chloe si riunisce per un'ultima avventura di Life is Strange. Se avete amato il primo capitolo, quindi, preparatevi a un bel tuffo al cuore. Dopo anni di teorie, speranze e spin-off, Square Enix ha finalmente annunciato quello che sembrava impossibile: Max Caulfield e Chloe Price sono tornate. E questa volta, sono insieme nello stesso gioco. Si chiama Life is Strange: Reunion e la notizia migliore è che non bisognerà aspettare un'eternità: l'uscita è fissata per il 26 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.
La trama di Life is Strange: Reunion
La storia ci riporta alla Caledon University (già vista in Double Exposure), dove Max lavora come insegnante di fotografia. Tutto sembra tranquillo finché un incendio non distrugge il campus, uccidendo amici e colleghi. Qui torna in scena la meccanica che ha reso celebre la serie: il "rewind". Per la prima volta dal capitolo originale, Max userà il potere di riavvolgere il tempo per cercare di evitare la catastrofe, saltando dentro un vecchio selfie e avendo solo tre giorni per cambiare il destino.
La novità: si gioca in due
Il colpo di scena è il ritorno di Chloe Price, catapultata nella timeline di Max come conseguenza degli eventi del capitolo precedente. Ma la vera "ciccia" lato gameplay è che potremo controllare entrambe. Il gioco alternerà i punti di vista:visto che Max userà i poteri sovrannaturali per risolvere puzzle e cambiare le scelte fatte mentre Chloe userà la sua classica "faccia tosta" e l'arguzia per torchiare i sospettati e arrivare dove i poteri di Max non possono.
Life is Strange: Reunionm, prezzo e versioni
Deck Nine Games promette una "conclusione epica" per la storia delle due ragazze. Il prezzo di lancio è fissato a 49,99 euro per l'edizione standard (una cifra onesta rispetto ai tripla A odierni). Ci saranno ovviamente le solite Deluxe e Collector's Edition, e chi preordina si porta a casa i costumi classici del primo gioco. Insomma, il 26 marzo è dietro l'angolo. Pronti a piangere di nuovo?
