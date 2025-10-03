Life Impacto, con Dainese dai una seconda vita al tuo casco

Ricicla il casco presso gli store aderenti all'iniziativa: verranno realizzati altri componenti per nuovi caschi
© Ufficio Stampa
Riciclare il tuo casco oggi è possibile grazie al progetto LIFE IMPACTO di Dainese. L'obiettivo è essere all'avanguardia nel proporre una soluzione efficace per invertire il ciclo di vita lineare di questa categoria di prodotti, in quanto mira alla creazione di un processo circolare basato sul riciclo per dissoluzione, rivolto direttamente ai caschi da moto post-consumo, raccolti tramite una campagna di ritiro.
Il progetto sviluppa un impianto innovativo su scala industriale che consentirà la separazione dei diversi materiali plastici di cui è composto il casco attraverso l'azione di solventi bio-based (limonene e acetato di etile) ottenuti dagli scarti dell'industria alimentare. In questo modo, è possibile recuperare i principali materiali plastici (ABS, EPS e PC), da riutilizzare all'interno della stessa catena del valore per la produzione di nuovi componenti per caschi con le stesse caratteristiche meccaniche e di sicurezza degli attuali prodotti standard.
La campagna di take back dei caschi, iniziata a Febbraio 2025, coinvolge anche caschi di altri brand purché siano caschi in termoplastico. Entro il 2027 (anno in cui si conclude il progetto pilota) saranno prodotti 100 caschi omologati mentre entro il 2030 l’obiettivo è quello di produrre 15.000 caschi del modello realizzato nell’arco del progetto.
LIFE IMPACTO: PROGETTO SVELATO A EICMA 2024
L’obiettivo di questo ambizioso e innovativo progetto, co- finanziato da fondi della Comunità Europea a seguito della vittoria al bando LIFE23 subprogramme Circular Economy and Quality of Life, è quello di implementare una gestione proattiva dei prodotti a fine vita evitando che essi diventino rifiuti, sviluppare un processo sostenibile ed efficiente atto a separare e riciclare i materiali polimerici costitutivi dei caschi, impiegare i materiali ottenuti con il riciclo nella realizzazione di nuovi caschi o altri prodotti «green». Senza mai perdere di vista il focus: garantire sempre il massimo della sicurezza in ogni condizione.
Il progetto è implementato da un consorzio di cinque aziende italiane: Dainese Group nel ruolo di coordinatore, Innovando, PMI innovativa specializzata in logistica inversa, Re-sport, start-up spin off dell’Università di Bologna focalizzata su tecnologie innovative per il riciclo di equipement sportivo di materiale composto, Misitano&Stracuzzi fornitori dei solventi bio-based estratti dagli scarti degli agrumi e Università di Bologna per la parte di ricerca e sviluppo.
LIFE IMPACTO si basa su un impianto innovativo che consente la separazione dei diversi materiali plastici di cui è composto il casco attraverso l'azione di solventi bio-based (limonene e acetato di etile) ottenuti dagli scarti dell'industria alimentare. In questo modo, è possibile recuperare i principali materiali plastici (ABS, EPS e PC), da riutilizzare all'interno della stessa catena del valore.
Per dare un’idea della portata di questa rivoluzione con 5.000 caschi riciclati si possono ricavare 3.700 chili di ABS, 1056 kg di EPS e oltre 600 chili di PC. Questo processo porta a un beneficio reale e tangibile sull’ambiente, con una riduzione del 60% di emissione CO2, del 60% del consumo di elettricità e del 50% del consumo di acqua.
Life Impacto, inoltre, apre nuove opportunità di lavoro in due realtà del Consorzio: Dainese Group e Innovando, creando una ricaduta positiva sull’occupazione.
Obiettivo finale di questo ambizioso progetto è introdurre nel mercato un modello di casco eco-sostenibile omologato, ideato e progettato secondo il design for recycling, senza l’uso di colle e con una riduzione della varietà dei materiali impiegati e una maggiore facilità di scomposizione dei vari materiali in caso di riciclo.
LIFE IMPACTO è un esempio virtuoso della transizione da un’economia lineare, che prende, produce e smaltisce, a un’economia circolare, che riduce, riutilizza e ricicla. Un modello che rappresenta una sfida per la maggior parte delle imprese, considerato che la società è sempre più consapevole degli effetti negativi del modello lineare sull’ambiente e sulla necessità di preservarlo per le generazioni attuali e future.
Il Gruppo Dainese, primo al mondo, si fa pioniere di una rivoluzione che sposa sicurezza e sostenibilità, creando un modello replicabile che possa essere applicato anche in altri ambiti.
Commenti (0)