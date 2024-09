Lenovo Yoga Pro 9i 2024, la recensione: l'AI al servizio dei creator

in prova

L'aggiornamento del laptop premium di Lenovo porta con sé l'Intel Core Ultra di 14.ma generazione con funzionalità di Intelligenza Artificiale a servizio dell'utente

© sportmediaset Eravamo già rimasti impressionati dal Lenovo Yoga Pro 9i dello scorso anno dunque eravamo molto curiosi di provare l'aggiornamento 2024, anche perché non avevamo rilevato grossi difetti: siamo dunque vicini alla perfezione? La tendenza del momento è quella di introdurre l'AI a livello di architettura e di software ed è per questo che la novità più significativa risiede proprio nella piattaforma Intel Core Ultra di 14.ma generazione, sviluppata appositamente per sbloccare le possibilità dell'intelligenza artificiale sul PC. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la... recensione. Vediamo com'è andata!

LENOVO YOGA PRO 9I 2024: LE SPECIFICHE

A livello di costruzione è difficile notare grosse differenze, anche perché eravamo già al top del settore: nel telaio interamente di alluminio riciclato - certificato col grado militare MIL-STD-810H - ritroviamo il verde Tidal Teal che già ci aveva convinto, le dimensioni di 362.72 x 253.69 x 18.3 mm portano a un peso di poco superiore ai 2kg ed è un bel risultato per un laptop di 16'' con queste specifiche. E allora snoccioliamole per bene, visto che abbiamo la fortuna di testare la versione top di gamma: insieme all'Intel Core Ultra 9 185H con AI Boost troviamo 64GB di RAM LPDDR5, SSD M.2 NVMe da 1 Terabyte e scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4070 con 8GB RAM GDDR6. Prendiamo fiato perché non è finita qui: display touchscreen da 16'' 3,2K Mini-Led con picco 1200nits e refresh rate massimo di 165hz, 4 porte USB (due A 3.2 Gen 1, una C 3.2 Gen 2x2 e una C Thunderbolt 4), una porta HDMI che supporta fino a 4k/60Hz, un'uscita 3.5mm, un lettore di memorie SD, scheda Wi-Fi 6E (non c'è l'ethernet a bordo) e l'uscita proprietaria per la carica (l'alimentatore è da 170 Watt) della batteria da 84Wh, anche se si può comunque ricaricare anche attraverso la USB-C. Chiudiamo con una webcam frontale (oscurabile con un tasto fisico, giusto menzionarlo) da 5mpx e sei altoparlanti stereo. In pratica manca solo un lettore di impronte digitali. Tra le novità annoveriamo anche la comparsa del tasto Copilot, l'IA di Microsoft, sull'ottima tastiera, davvero piacevole da digitare.

© sportmediaset

LENOVO YOGA PRO 9I 2024: COME VA

Per chi non l'avesse già capito dalle specifiche, va molto bene. A parte gli scherzi, la destinazione d'uso è molto chiara vista l'estrema versatilità e la potenza dell'hardware: quindi stavolta abbiamo voluto scatenarlo più sul lato creator che su quello ludico o produttivo, che già ci avevano convinto un anno fa. D'altronde un display così luminoso, touchscreen e con una cerniera che arriva a 180° - nessun problema di leggibilità a ogni angolazione per la definizione del pannello MiniLed - consente l'utilizzo in diversi scenari, sia casalinghi che non. Lo abbiamo usato con soddisfazione per montare video su Premiere Pro senza il benché minimo accenno di rallentamenti, anche combinando clip di un certo peso ed effetti particolari di rendering, trovando soddisfacente pure la gestione del surriscaldamento.

Lenovo promette AI generativa fino al 65% più veloce, AI video editing fino a 2,3 volte più veloce e fino al 48% di consumo energetico in meno per una durata della batteria maggiore. Ed è forse proprio questa la parola chiave di questo Lenovo Yoga Pro 9I 2024: gestione. L'intelligenza artificiale che la nuova piattaforma Intel garantisce interviene infatti in fase di rendering - a maggior ragione se pesantissimi, come quelli 3D - ma soprattutto nell'ottimizzazione delle prestazioni in vista di durata batteria ed efficienza di raffreddamento.

© sportmediaset

BATTERIA E AUTONOMIA DI LENOVO YOGA PRO 9I 2024

Passiamo dunque a uno degli aspetti più delicati per un laptop di queste caratteristiche. La scorsa volta non eravamo rimasti impressionati dall'autonomia e non c'è stato un salto di generazione in tal senso, eppure qualche beneficio lo si percepisce per l'azione congiunta dei modelli AI e dell'aumento da 75 a 84Wh. Le ventole lavorano bene, forse un filo rumorose in modalità performance, e le temperature non raggiungono mai vette infuocate. Saliamo a 7 ore in modalità lavoro e all'ora e mezza spremendo ogni goccia di questo hardware (anche grazie a Lenovo X Power), abbastanza per poter soddisfare tutti i gusti: dal lavoratore al gamer al creator.

© sportmediaset

PREZZO DI LENOVO YOGA PRO 9I 2024

I prezzi sono in linea con quanto abbiamo sotto la scocca, e l'esemplare da noi provato può sfiorare i 3.000 euro ma si tratta del top. La configurazione più "umana" (stiamo parlando comunque di Inter Core Ultra 7 155H, GeForce 4050 6GB RAM e 16GB RAM LPDDR5) è ampiamente sotto i 2.000 euro ma garantisce prestazioni di livello per la maggior parte delle necessità del grande pubblico.

