Lay's RePlay 2026: il progetto sociale fa tappa a Torino con la World Cup League

Il campo di Torino rappresenta oggi uno dei principali esempi dell’impatto del progetto: nel 2024 ha coinvolto in media circa coinvolto in media circa 80 partecipanti al mese, con oltre 220 persone che accedono regolarmente allo spazio e picchi di utilizzo che hanno raggiunto fino a 240 presenze mensili. Gli eventi organizzati, tra cui open day, tornei e attività di comunità, hanno coinvolto diversi partecipanti e il programma ha generato circa 50 ore di attività mensili. Numeri in costante crescita che raccontano un progetto capace di superare i target iniziali e diventare un punto di riferimento per la comunità locale, con un utilizzo sempre più intenso e una partecipazione sempre più ampia. A distinguere il modello è anche la sua forte vocazione inclusiva: la partecipazione femminile ha raggiunto il 50%, arrivando fino al 75% negli ultimi mesi, contribuendo a trasformare il campo in uno spazio sempre più aperto, accessibile e rappresentativo delle nuove generazioni.