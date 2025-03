Lamborghini e Babolat, atto secondo: ecco la racchetta BL002

Dal design sportivo e d’impatto, la racchetta BL002 è dotata di un telaio a monoscocca periferico estremamente rigido in grado di ottimizzare la restituzione di energia grazie al carbonio 3K e alla schiuma Koridion, materiali già utilizzati sia da Lamborghini nella produzione di vetture che da Babolat in quella delle racchette. Una racchetta pensata per raggiungere alte prestazioni di gioco, comoda e facile da maneggiare (pesa solo 360 grammi), che rende l’esperienza di gioco piacevole e accessibile. La gamma di racchette da padel BL002 sarà disponibile in due colori ispirati alle supersportive Lamborghini - verde e nero - e verrà venduta in 5.000 unità.