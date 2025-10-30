La California non è soltanto sole e mare: fughe innevate tra avventura e relax

Oltre alle spiagge iconiche che l’hanno reso celebre nel mondo, lo Stato americano vanta pittoresche località di montagna che si trasformano in scenari perfetti per sci ed escursioni sulla neve
L’inverno in California ha una magia tutta sua. Oltre alle spiagge iconiche che l’hanno resa celebre nel mondo, ci sono pittoresche località di montagna che si trasformano in scenari perfetti per sci, escursioni e avventure sulla neve. Tra rifugi accoglienti che invitano a cene davanti al camino e momenti di puro relax après-ski, ogni angolo della California regala esperienze invernali uniche, proprio come ogni fiocco di neve. Lasciate a casa infradito e tavole da surf, preparate invece cappotti, sciarpe e scarponi.
Avventure al freddo
Quando le temperature scendono e la neve imbianca le montagne, la California svela un lato tutto nuovo, fatto di adrenalina e natura incontaminata. Dalle discese più emozionanti alle passeggiate silenziose nei boschi, l’inverno diventa il palcoscenico perfetto per vivere la bellezza autentica del Golden State.
Escursioni con le ciaspole
Nel Lassen Volcanic National Park, nella contea di Plumas, si possono esplorare paesaggi da fiaba con ai piedi un paio di ciaspole. Le passeggiate guidate dai ranger si svolgono nei weekend, ma si può anche partire in autonomia per un giro intorno ai laghi ghiacciati, l’esplorazione di una cima innevata o persino scoprire le affascinanti aree idrotermali.
Avventure sulle piste a South Lake Tahoe
South Lake Tahoe è una destinazione sciistica e per snowboard rinomata a livello mondiale. Qui ogni discesa regala emozioni diverse: piste perfettamente battute a Heavenly Mountain, discese mozzafiato e adrenaliniche a Kirkwood Mountain Resort e per mettere alla prova il proprio stile, gli snowpark di Sierra-at-Tahoe sono un vero must. E per chi non scia? Ciaspolate, motoslitte, sci di fondo, tubing, pattinaggio o (perché no?) un rilassante après-ski attorno al fuoco.
Passeggiate invernali nella contea di Tuolumne
Nella contea di Tuolumne, la natura mostra il suo lato più selvaggio. Si può partecipare a escursioni tra le sequoie giganti con gli esperti di Echo Adventure Coop o Lasting Adventures, oppure noleggiare l’attrezzatura da Sierra Nevada Adventure Co e partire all’avventura. Per qualcosa di davvero speciale, scegliete l’esperienza “Create Your Adventure” offerta da Wild Yosemite.
Un 10 perfetto sulla pista di pattinaggio di Yosemite
Nel 1928 Yosemite costruì una spettacolare pista di pattinaggio di oltre 5.500 metri quadrati con l’ambizione di ospitare i Giochi Olimpici. Anche se la candidatura non è andata a buon fine, oggi i visitatori possono pattinare scivolando tra curve e panorami mozzafiato, cimentandosi in piroette e salti sulla storica pista all’aperto del Curry Village Parking per conquistare l’ambito 10, il punteggio massimo.
Soggiorni da Sogno
Dopo una giornata di avventure sulla neve, non c’è niente di meglio che rientrare in un rifugio caldo e accogliente. Dalle strutture eco-luxury ai lodge più rustici, questi alloggi unici renderanno la vostra fuga invernale confortevole e indimenticabile.
Limelight Mammoth
A dicembre 2025 apre il nuovissimo Limelight Mammoth, una struttura sostenibile a pochi passi dalla funivia del Village Gondola e dalla Highway 395. Gli ospiti potranno scegliere tra camere e residenze private, approfittando di ampi spazi comuni perfetti per il relax après-ski. Ciliegina sulla torta? Un team di Adventure Architects dedicato per creare esperienze su misura e rendere la vostra vacanza sulla neve davvero indimenticabile.
AutoCamp Sequoia – Three Rivers
Che preferiate il glamping in Airstream o il campeggio rustico, AutoCamp Sequoia – Three Rivers è la base perfetta per esplorare i Parchi Nazionali di Sequoia & King’s Canyon. La struttura offre attività stagionali e eventi gratuiti, light breakfast incluso, accesso al clubhouse e reception aperta 24 ore su 24. Gli ospiti possono scegliere tra Airstream, baite, lodge o tende per un soggiorno su misura tra comfort e natura.
Grant Grove Cabins
A pochi passi dai Parchi Nazionali di Sequoia & King’s Canyon, le Grant Grove Cabins fanno parte del sistema ufficiale di alloggi dei parchi. Si può scegliere tra baite in legno o tende, inclusa la storica “honeymoon cabin”, la più antica struttura della zona.
Hotel Marina Riviera
Recentemente rinnovato e a soli cinque minuti da Big Bear Village, il 4 stelle Hotel Marina Riviera offre 42 camere con vista sul lago, combinando un’architettura ispirata al mondo vichingo a un interior design mid-century moderno. Al suo interno ospita il nuovo punto di riferimento in montagna del celebre ristorante losangelino De La Nonna Big Bear. Dopo una giornata sulle piste, è difficile resistere alla piscina riscaldata o una pausa nella sauna a botte.
