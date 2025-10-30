La California non è soltanto sole e mare: fughe innevate tra avventura e relax

Avventure sulle piste a South Lake Tahoe

South Lake Tahoe è una destinazione sciistica e per snowboard rinomata a livello mondiale. Qui ogni discesa regala emozioni diverse: piste perfettamente battute a Heavenly Mountain, discese mozzafiato e adrenaliniche a Kirkwood Mountain Resort e per mettere alla prova il proprio stile, gli snowpark di Sierra-at-Tahoe sono un vero must. E per chi non scia? Ciaspolate, motoslitte, sci di fondo, tubing, pattinaggio o (perché no?) un rilassante après-ski attorno al fuoco.