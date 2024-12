Innovazione, funzionalità e prestazioni: ecco nuova collezione Activewear per Automobili Lamborghini

Nuova collezione Activewear Macron per Automobili Lamborghini, che rappresenta l’incontro perfetto tra performance e funzionalità. Pensata per l’uomo e per la donna, è composta da abbigliamento sportivo progettato per il fitness e per il running. I capi sono realizzati con tessuti tecnici di alta qualità, che garantiscono comfort e libertà di movimento. Il design è unico e ispirato a quattro colori iconici di Lamborghini: Arancio Apodis, Blu Vathys, Verde Turbine e Viola Pasifae, arricchiti da una grafica embossata, sempre tono su tono dalla trama esagonale che richiama i dettagli in pelle dei sedili delle auto.