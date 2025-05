Oakley, che party per l'apertura del nuovo maxi negozio a Milano

Oakley e Percassi hanno inaugurato il nuovo store Oakley nel cuore di Milano, in Piazza San Babila 2/8, capitale globale della moda e delle nuove sottoculture, in previsione degli eventi sportivi invernali. Il nuovo negozio offre innovazione ed esperienze coinvolgenti, diventando un hub per la comunità sportiva globale e un catalizzatore di progresso culturale.