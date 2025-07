In montagna con la massima sicurezza grazie alla Ortovox Safety Academy

La Ortovox Safety Academy è una delle più note e apprezzate iniziative formative per le attività di montagna, tanto da essere diventata negli anni uno standard internazionale di riferimento per gli appassionati. La sua offerta diversificata comprende i corsi pratici in ambiente in trentacinque scuole di alpinismo e arrampicata in Europa, la piattaforma digitale per l'auto istruzione Safety Academy Lab, e le Guide Book, pratici libretti in formato tascabile per apprendere le nozioni di base sulla sicurezza in montagna e da portare sempre con sé. "La passata stagione i nuovi corsi alpinistici High Alpine Basic e Mountaineering Basic hanno riscosso grande successo - spiega Katia Falezza, marketing manager Italia di Ortovox - . Questo per noi è motivo di grande soddisfazione, perché nel nostro obiettivo di offrire protezione all'ambiente di montagna e agli appassionati di montagna, l'ecosistema delle Safety Academy è un tassello altrettanto importante quanto la nostra collezione di prodotti tecnici. Quindi, per fare fronte alla richiesta in costante aumento, questa estate abbiamo aggiunto nuove date nelle sette scuole partner Ortovox Safety Academy in Italia”.