Il Simracing secondo Nacon: arriva il bundle Direct Drive Revosim RS Pure

RS PURE: una gamma pensata per un’immersione totale

-Progettato per garantire massimo comfort, realismo e prestazioni, RS PURE si distingue grazie a tre elementi chiave:

-Base Direct Drive con feedback di forza da 9 Nm e encoder a 21 bit, per una riproduzione fedele di ogni dettaglio della strada: vibrazioni, variazioni di superficie e perdita di aderenza.

-Volante dotato di sistema Quick Release, ispirato ai modelli da corsa, con hub e ghiera per un cambio volante facile e un’immersione perfetta, qualsiasi sia il tipo di gioco.

-Set di pedali modulare in acciaio e alluminio spazzolato, dotato di Loadcell da 100 kg per una frenata precisa e realistica, personalizzabile grazie agli elastomeri inclusi.