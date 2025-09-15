Il RisiKo! ha il suo campione italiano: è il torinese Andrea Forno

Il 35enne di Brandizzo gioca nel ToRisiKo! e a Milano ha disputato la sua seconda finale consecutiva
© Ufficio Stampa
Dopo mesi di sfide disputate dal vivo e sul web, si è svolt presso l’Idea Hotel Milano San Siro la finale del Torneo Nazionale di RisiKo! 2025 organizzata da Spin Master – Editrice Giochi, che ha decretato la vittoria di Andrea Forno, tra 42 partecipanti da ogni parte d’Italia.
Il celebre Torneo Nazionale – che si disputa ininterrottamente fin dagli anni ’80 – ha decretato così un nuovo Campione Nazionale di RisiKo!, che eredita il titolo dalla Campionessa Nazionale 2024 Rosa Giordani, la casalinga romana e prima donna di sempre a vincere il torneo. A consegnare a Andrea Forno l'ambita coppa, insieme a una scatola della nuova edizione RisiKo! Alleanze Segrete, Federica Grottanelli, Senior Brand Manager di Spin Master Italia, davanti agli altri finalisti.
Rappresentante di 35 anni di Brandizzo (Torino), Andrea Forno frequenta il ToRisiKo!, il RisiKo! Club di Torino dal 2016. Gioca a RisiKo! da quando era adolescente, ma è diventata una vera passione proprio quando ha iniziato a frequentare l’associazione ludica della città e il mondo delle community di appassionati del celebre gioco. Questa è stata la sua seconda finalissima consecutiva, disputata con le armate gialle.
© Ufficio Stampa
Sono centinaia i giocatori che durante tutto l’anno si sono sfidati sul web oppure dal vivo nelle gare organizzate da oltre 30 Risiko Club Ufficiali sparsi sul territorio italiano, per cercare di guadagnarsi un posto nella finale, che si è svolta a Milano, articolata in 3 turni eliminatori, 1 semifinale e una finale.
RisiKo! è stato protagonista al Play Modena con un intero weekend di attività per gli appassionati del celebre gioco da tavolo: oltre alla possibilità di assistere alla finale del Torneo Nazionale, tutti i visitatori hanno potuto giocare a RisiKo! nella riproduzione gigante dell’iconica plancia, sfidandosi in appassionanti sfide nel gioco di strategia più amato in Italia che, in oltre 45 anni di storia, ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.
