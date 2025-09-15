Il RisiKo! ha il suo campione italiano: è il torinese Andrea Forno

RisiKo! è stato protagonista al Play Modena con un intero weekend di attività per gli appassionati del celebre gioco da tavolo: oltre alla possibilità di assistere alla finale del Torneo Nazionale, tutti i visitatori hanno potuto giocare a RisiKo! nella riproduzione gigante dell’iconica plancia, sfidandosi in appassionanti sfide nel gioco di strategia più amato in Italia che, in oltre 45 anni di storia, ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.