Gatorade sugarfree anche in Italia: arriva Glacier Freeze Zero Zuccheri
La risposta del brand a consumatori sempre più attenti al contenuto nutrizionale e alla ricerca di soluzioni a basso contenuto calorico, senza rinunciare al gusto
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Gatorade amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Glacier Freeze Zero Zuccheri, la prima referenza senza zuccheri del brand nel mercato italiano. Una novità che segna un’evoluzione significativa per il marchio, in risposta a consumatori sempre più attenti al contenuto nutrizionale e alla ricerca di soluzioni a basso contenuto calorico, senza rinunciare al gusto.
Disponibile nel formato da 500 ml, Glacier Freeze Zero Zuccheri si inserisce in un segmento in crescita, ampliando la gamma con una proposta pensata per accompagnare diversi momenti di consumo nel corso della giornata, dall’on-the-go alle occasioni legate a uno stile di vita attivo.
Con un mix distintivo di note di frutti di bosco e agrumi, la nuova referenza si caratterizza per un profilo fresco e leggero. La formula senza zuccheri, arricchita con vitamina B6 e niacina, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, offrendo una soluzione funzionale per chi è sempre in movimento.
Il lancio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione di Gatorade in Italia, con l’obiettivo di presidiare il segmento zero zuccheri e rispondere a bisogni di consumo sempre più diversificati, supportando al tempo stesso i partner commerciali con un’offerta in linea con le evoluzioni del mercato.