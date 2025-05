Edgar Davids di nuovo in maglia orange: collezione ispirata agli anni '90 per Just Eat

Abderr Trabsini, Head of Design di Daily Paper: "Quando ho disegnato le maglie, il mio obiettivo era catturare lo spirito delle divise da calcio rétro, celebri per i loro colori audaci e i pattern vivaci. Mi sono ispirato alle maglie leggendarie degli anni ’90, come quella iconica dell’Olanda del 1998, e alla ricca cultura calcistica di quell’epoca. Per collegare quest’estetica nostalgica al mondo moderno del food delivery, ho integrato elementi quotidiani del take-away come posate e tovaglioli, utilizzando i colori iconici di Just Eat per rappresentare la comodità e la gioia di un ottimo pasto consegnato a domicilio".