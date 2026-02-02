Dainese, operazione rilancio: "Sicurezza sempre al primo posto, presto novità rivoluzionarie"
Il Ceo Angel Sanchez: "Si apre un nuovo importantissimo capitolo"di Simone Redaelli
Il diavoletto rosso, un simbolo iconico. Stiamo parlando del diavoletto rosso di Dainese che da sempre ha messo al primo posto la sicurezza, in ogni sport e attività. Dalle moto alla bici, passando per lo sci e la vela. Un'azienda che, con le sue innovazioni, ha cambiato le regole del gioco salvando moltissime vite. Da Vicenza alla conquista del mondo. Ora si apre un nuovo capitolo: "Operazione rilancio". I fondi HPS e Arcmont hanno acquisito il 100% delle azioni dal Carlyle. Un'operazione finanziaria importante per dare respiro al gruppo che comprende anche AGV e TCX: debito ridotto a 190 milioni di euro e 30 milioni di iniezione di liquidità.
"Non è una nuova era, ma un nuovo passo e una spinta in più per il marchio e per tutti i brand. Sono due grandi fondi che ci conoscono e ci seguono già da diversi anni: credono nell'azienda e hanno investito molte risorse per darci le garanzie per portare avanti il nostro piano", le parole di Angel Sanchez, confermatissimo Ceo di Dainese.
Un sorriso contagioso e un italiano impeccabile. Il sangue è spagnolo, ma ora anche vicentino. Alla guida di Dainese da più di due anni è stato contagiato dalla passione del brand: "Qui è tutto incredibile, Lino Dainese ha creato davvero qualcosa di magico". I fondi hanno sede a New York e Londra, ma nulla toglie all'italianità di Dainese: "Vero, siamo italiani al 100% e ormai anche io lo sono... Il Made in Italy è invidiato in tutto il mondo", sorride.
La sicurezza sempre al primo posto, dicevamo, e il 2026 vedrà novità importanti: "Direi rivoluzionarie, non posso ancora spoilerare nulla, ma..." In arrivo una tuta e un casco nuovo? "Sì, questo posso confermalo. Ci saranno due lanci molto importanti per noi: cose mai viste prime". Arrivare prima degli altri, come sempre: "Ricordo che il back protector lo ha inventato Dainese".
Dainese vuol dire anche sport, dove l'innovazione va di pari passo con le prestazioni. Valentino Rossi e Sofia Goggia, due che di velocità se ne intendono, hanno scelto proprio Dainese: "Lavorare con loro è davvero qualcosa di incredibile, sono due fenomeni. Loro ci portano al limite e noi li aiutiamo a essere più sicuri. Sono fondamentali, da sempre, i loro feedback. Quello che vedete nei negozi è stato sviluppato anche da loro e per noi è un grande orgoglio". E ora ci sono le Olimpiadi per la sciatrice azzurra: "Facciamo il tifo per lei, ha sofferto tanto e si merita tutto. Poi è anche diventata motociclista e... indossa sempre Dainese". Il diavoletto rosso, un brand icononico che continuerà a fare la storia.