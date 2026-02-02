LE PAROLE

Dainese, operazione rilancio: "Sicurezza sempre al primo posto, presto novità rivoluzionarie"

Il Ceo Angel Sanchez: "Si apre un nuovo importantissimo capitolo"

di Simone Redaelli
02 Feb 2026 - 09:17

Il diavoletto rosso, un simbolo iconico. Stiamo parlando del diavoletto rosso di Dainese che da sempre ha messo al primo posto la sicurezza, in ogni sport e attività. Dalle moto alla bici, passando per lo sci e la vela. Un'azienda che, con le sue innovazioni, ha cambiato le regole del gioco salvando moltissime vite. Da Vicenza alla conquista del mondo. Ora si apre un nuovo capitolo: "Operazione rilancio". I fondi HPS e Arcmont hanno acquisito il 100% delle azioni dal Carlyle. Un'operazione finanziaria importante per dare respiro al gruppo che comprende anche AGV e TCX: debito ridotto a 190 milioni di euro e 30 milioni di iniezione di liquidità.

© Dainese

© Dainese

"Non è una nuova era, ma un nuovo passo e una spinta in più per il marchio e per tutti i brand. Sono due grandi fondi che ci conoscono e ci seguono già da diversi anni: credono nell'azienda e hanno investito molte risorse per darci le garanzie per portare avanti il nostro piano", le parole di Angel Sanchez, confermatissimo Ceo di Dainese. 

Un sorriso contagioso e un italiano impeccabile. Il sangue è spagnolo, ma ora anche vicentino. Alla guida di Dainese da più di due anni è stato contagiato dalla passione del brand: "Qui è tutto incredibile, Lino Dainese ha creato davvero qualcosa di magico". I fondi hanno sede a New York e Londra, ma nulla toglie all'italianità di Dainese: "Vero, siamo italiani al 100% e ormai anche io lo sono... Il Made in Italy è invidiato in tutto il mondo", sorride. 

La sicurezza sempre al primo posto, dicevamo, e il 2026 vedrà novità importanti: "Direi rivoluzionarie, non posso ancora spoilerare nulla, ma..." In arrivo una tuta e un casco nuovo? "Sì, questo posso confermalo. Ci saranno due lanci molto importanti per noi: cose mai viste prime". Arrivare prima degli altri, come sempre: "Ricordo che il back protector lo ha inventato Dainese".

Dainese vuol dire anche sport, dove l'innovazione va di pari passo con le prestazioni. Valentino Rossi e Sofia Goggia, due che di velocità se ne intendono, hanno scelto proprio Dainese: "Lavorare con loro è davvero qualcosa di incredibile, sono due fenomeni. Loro ci portano al limite e noi li aiutiamo a essere più sicuri. Sono fondamentali, da sempre, i loro feedback. Quello che vedete nei negozi è stato sviluppato anche da loro e per noi è un grande orgoglio". E ora ci sono le Olimpiadi per la sciatrice azzurra: "Facciamo il tifo per lei, ha sofferto tanto e si merita tutto. Poi è anche diventata motociclista e... indossa sempre Dainese". Il diavoletto rosso, un brand icononico che continuerà a fare la storia.

