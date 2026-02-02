Dainese, operazione rilancio: "Sicurezza sempre al primo posto, presto novità rivoluzionarie"

Dainese vuol dire anche sport, dove l'innovazione va di pari passo con le prestazioni. Valentino Rossi e Sofia Goggia, due che di velocità se ne intendono, hanno scelto proprio Dainese: "Lavorare con loro è davvero qualcosa di incredibile, sono due fenomeni. Loro ci portano al limite e noi li aiutiamo a essere più sicuri. Sono fondamentali, da sempre, i loro feedback. Quello che vedete nei negozi è stato sviluppato anche da loro e per noi è un grande orgoglio". E ora ci sono le Olimpiadi per la sciatrice azzurra: "Facciamo il tifo per lei, ha sofferto tanto e si merita tutto. Poi è anche diventata motociclista e... indossa sempre Dainese". Il diavoletto rosso, un brand icononico che continuerà a fare la storia.