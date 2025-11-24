Logo SportMediaset

Controller, cuffie, monitor, scrivanie e sedie: i regali di Natale firmati Nacon

Le proposte perfette per gamer, professionisti e studenti

24 Nov 2025 - 07:18
© Ufficio Stampa

Nacon, leader europeo nel mondo del gaming e degli accessori tecnologici – lancia una selezione di idee regalo pensate non solo per i video gamer ma anche per chi lavora, studia o vuole rendere più piacevole  e confortevole il proprio tempo libero. Una gamma di prodotti versatili, di qualità e dal design moderno, perfetti per sorprendere a Natale con doni utili e adatti a ogni esigenza.

RIG 600 PRO: le cuffie wireless leggere, potenti e versatili
Un regalo ideale per chi ama giocare, ascoltare musica o seguire lezioni online.
Le RIG 600 PRO offrono audio ad alta precisione, doppia connettività wireless (Bluetooth e 2.4 GHz) e un comfort studiato per essere indossate tutto il giorno. Perfette per gamer, studenti e professionisti.  Prezzo 99,99 Euro 

Revolution 5 Pro: il controller PS5 definitivo
Per chi cerca prestazioni elevate, personalizzazione e controllo assoluto, il Revolution 5 Pro è il regalo premium che fa la differenza.
Compatibile con PS5, PS4 e PC, presenta stick intercambiabili, grilletti regolabili e un design raffinato pensato per massimizzare la performance di gioco.  Prezzo 149,99 Euro 

Monitor Curvo Nacon 27’’ Full HD: immersione totale
Il nuovo monitor curvo da 27 pollici offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente grazie al pannello Full HD ad alta frequenza di aggiornamento. Perfetto per giocare, guardare contenuti, lavorare su più finestre o seguire videolezioni con una qualità superiore. Prezzo 249,99 Euro 

Scrivania Nacon regolabile con retroilluminazione: la workstation dei sogni
Un regalo originale e perfetto per chi passa molte ore alla scrivania.
La scrivania regolabile Nacon unisce funzionalità, ergonomia e stile: superficie ampia, altezza regolabile elettronicamente e retroilluminazione LED che crea un ambiente moderno sia per il gaming sia per il lavoro quotidiano.  Prezzo 199,99 

Sedia Gaming Nacon PCCH-700: comfort estremo per lunghe sessioni
Per un Natale all’insegna del comfort, la PCCH-700 è la scelta ideale.
Pensata per sostenere la postura durante il gioco, lo studio o il lavoro, combina materiali premium, seduta ergonomica e design elegante, diventando il regalo perfetto per chi trascorre molte ore al computer. Prezzo 169,99 Euro 

La selezione natalizia di Nacon offre soluzioni per ogni età e stile di vita: dagli appassionati di gaming ai professionisti, dagli studenti a chi cerca semplicemente una postazione più comoda e organizzata. Un mix di innovazione e design pensato per vivere al meglio ogni momento – durante le feste e tutto l’anno.

