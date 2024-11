Columbia Sportswear, arriva la collezione Vader ispirata a Star Wars

Columbia Sportswear presenta, in collaborazione con Lucasfilm, la collezione Vader, ispirata al celebre personaggio di Star Wars Darth Vader. Questa è la più grande collezione mai creata da Columbia con tema Star Wars, che unisce dettagli di design ispirati a Darth Vader con la qualità e la resistenza tipiche del brand. Gli appassionati potranno mostrare la loro passione per la saga con uno stile streetwear unico. La collezione Vader sfrutta la palette di colori scuri che contraddistinguono il personaggio iconico, con materiali opachi e lucidi, strati tecnici sofisticati e una silhouette distintiva. Oltre all’abbigliamento resistente agli agenti atmosferici, la collezione include calzature, articoli per ragazzi e diversi accessori. Inoltre, i designer hanno introdotto messaggi segreti in Aurebesh, la lingua scritta della galassia di Star Wars, e altre sorprese nascoste in tutta la collezione. I modelli principali sono dotati della tecnologia termoriflettente Omni-Heat Infinity di Columbia in una nuova finitura rossa e del materiale impermeabile e traspirante Omni-Tech, per affrontare l’inverno in stile Sith. La collezione Vader sarà disponibile in quantità limitate sul sito di Columbia, a partire dalle 18:00 del 5 dicembre 2024.