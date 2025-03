Columbia presenta HIKE DRY: protezione e sostenibilità senza limiti

La Boulder Falls di Columbia è la compagna perfetta per ogni attività outdoor, anche sotto la pioggia. Grazie alla tecnologia Omni-Tech™ Eco, offre un’impermeabilità totale con cuciture termosaldate e un’ottima traspirabilità, mantenendo il corpo asciutto e protetto. Il design è studiato per garantire il massimo comfort: la fodera in mesh favorisce una ventilazione costante, mentre gli elementi regolabili – cappuccio, orlo e polsini – permettono una vestibilità personalizzata. Realizzata con materiali ecosostenibili, questa giacca combina un guscio esterno in 100% poliestere riciclato con una membrana contenente il 25% di materiale vegetale derivato da fondi di caffè, offrendo un perfetto equilibrio tra funzionalità, comfort e rispetto per l’ambiente.