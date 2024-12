Captain Tsubasa scende in campo con eFootball

“Captain Tsubasa” eventi in-game

Molti gli eventi in programma in eFootball durante la campagna. Nell'evento “Time Attack”, gli utenti controlleranno i personaggi di “Captain Tsubasa”, tra cui “Tsubasa Oozora” (Oliver Hutton) e “Taro Misaki” (Tom Becker), e lotteranno contro il tempo per raggiungere l'obiettivo. In ogni fase, gli utenti raccoglieranno, fino a completarla, le parti di un'opera d'arte di “Captain Tsubasa”. Questo permetterà di sbloccare avatar unici per i propri profili, oltre a vari oggetti in-game. Grazie al “Bonus giornaliero”, gli utenti potranno guadagnare punti cimentandosi in calci di rigore con i personaggi dell'anime. In totale saranno disponibili 10 personaggi di “Captain Tsubasa”, tra cui “Tsubasa Oozora”, “Kojiro Hyuga” (Mark Lenders) e “Hikaru Matsuyama”.