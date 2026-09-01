Brembo presenta al GP di Monza la collezione “Colors of Speed”

Da oltre sessant'anni Brembo ridefinisce gli standard di performance, innovazione e design nel mondo della mobilità. Una storia costruita sulle piste più prestigiose e sulle vetture più iconiche, che oggi trova una nuova forma di espressione.
In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, Brembo presenta Brembo Collections, il nuovo progetto che proietta l'identità del marchio oltre il prodotto, trasformando gli elementi più iconici del suo universo in collezioni e oggetti di design capaci di raccontarne estetica, valori e cultura.
Brembo Collections nasce per offrire alla propria community un nuovo modo di vivere e indossare il brand. Non solo attraverso la tecnologia che equipaggia alcuni dei veicoli più prestigiosi al mondo, ma anche attraverso creazioni che reinterpretano il linguaggio visivo e il patrimonio distintivo di Brembo.
Il primo capitolo di questo percorso è Brembo Colors of Speed, una capsule collection esclusiva di T-shirt disponibile in pre-sale dal 4 al 18 settembre sul nuovo e-commerce ufficiale brembocollections.com.
Disegnata e stampata interamente in Italia, la collezione è proposta in undici varianti colore e celebra uno degli elementi più iconici dell'universo Brembo: la pinza freno. Da componente tecnologica a segno grafico essenziale, la celebre pinza Brembo diventa protagonista di una collezione che fonde passione, design e cultura della performance.
"Con Brembo Collections vogliamo creare un nuovo spazio di relazione con la nostra community, estendendo l'esperienza del brand oltre il prodotto e trasformando alcuni dei nostri elementi più iconici in oggetti che ne raccontino l'identità e i valori", afferma Mauro Piccoli, Direttore Marketing Brembo.
"Colors of Speed rappresenta il primo capitolo di un percorso che nasce per valorizzare il patrimonio estetico e culturale di Brembo, creando nuove occasioni di espressione e appartenenza per tutti coloro che condividono la nostra passione", aggiunge.
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Il lancio di brembocollections.com rappresenta il primo passo di un progetto destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi. Entro la fine del 2026, la piattaforma ospiterà nuove collezioni e prodotti ispirati all'universo Brembo, reinterpretando in forme sempre nuove i codici estetici, la cultura del design e lo spirito innovativo che caratterizzano il marchio.
Con Brembo Collections, l'azienda inaugura una nuova dimensione della propria identità. Un progetto che crea un ponte tra oltre sessant'anni di innovazione, performance e design e una community globale che desidera riconoscersi negli stessi valori di eccellenza, distintività e passione.
Come accade sui veicoli più iconici equipaggiati da Brembo, anche queste collezioni sono pensate per offrire qualcosa che va oltre la funzionalità: un segno distintivo, un elemento identitario, un modo per esprimere appartenenza a un universo fatto di innovazione, design e performance.
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