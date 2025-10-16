"Born to perform": innovazione, stile e design nella linea Macron X Ducati

"Born to perform": Macron e Ducati presentano la prima collezione nata dalla collaborazione tra due eccellenze bolognesi riconosciute a livello internazionale. Dall’unione tra il know-how tecnico di Macron nello sportswear e l’iconico design di Ducati ecco la capsule collection Macron X Ducati, dedicata al padel e all’attività sportiva. La linea Macron X Ducati è una vera e propria capsule collection activewear pensata per i tanti fan del motorsport appassionati di padel: è composta da due racchette top di gamma (Hero Pro Power e Hero Pro Control) che differiscono per forma e caratteristiche, due t-shirt accomunate dallo stesso design ma disponibili sia in colorazione rossa che in nero, un pantaloncino con tasche per completare l’outfit sportivo e una felpa ideale per il riscaldamento e per il momento che segue l’attività fisica. La capsule collection è arricchita da una speciale Anthem Jacket creata per chi desidera indossare la propria passione anche nella vita di tutti i giorni in un equilibrio perfetto tra funzionalità sportiva e stile distintivo. Tutti i prodotti della collezione Macron X Ducati sono realizzati con materiali tecnici di alta qualità, frutto di anni di ricerca costante di tecnologie all’avanguardia per Macron al fianco di oltre 100 club e federazioni sportive di tutto il mondo, a partire dalla squadra della città, il Bologna FC 1909, e da un’altra eccellenza della Motor Valley, Lamborghini. Il design dei capi riprende invece i principi stilistici iconici delle moto Ducati, esaltando le linee pulite e il carattere inconfondibile delle Rosse di Borgo Panigale.