"Born to perform": innovazione, stile e design nella linea Macron X Ducati

© ufficio stampa
Ecco la capsule collection che unisce il know-how tecnico di Macron con lo stile inconfondibile di Ducati
"Born to perform": Macron e Ducati presentano la prima collezione nata dalla collaborazione tra due eccellenze bolognesi riconosciute a livello internazionale. Dall’unione tra il know-how tecnico di Macron nello sportswear e l’iconico design di Ducati ecco la capsule collection Macron X Ducati, dedicata al padel e all’attività sportiva. La linea Macron X Ducati è una vera e propria capsule collection activewear pensata per i tanti fan del motorsport appassionati di padel: è composta da due racchette top di gamma (Hero Pro Power e Hero Pro Control) che differiscono per forma e caratteristiche, due t-shirt accomunate dallo stesso design ma disponibili sia in colorazione rossa che in nero, un pantaloncino con tasche per completare l’outfit sportivo e una felpa ideale per il riscaldamento e per il momento che segue l’attività fisica. La capsule collection è arricchita da una speciale Anthem Jacket creata per chi desidera indossare la propria passione anche nella vita di tutti i giorni in un equilibrio perfetto tra funzionalità sportiva e stile distintivo. Tutti i prodotti della collezione Macron X Ducati sono realizzati con materiali tecnici di alta qualità, frutto di anni di ricerca costante di tecnologie all’avanguardia per Macron al fianco di oltre 100 club e federazioni sportive di tutto il mondo, a partire dalla squadra della città, il Bologna FC 1909, e da un’altra eccellenza della Motor Valley, Lamborghini. Il design dei capi riprende invece i principi stilistici iconici delle moto Ducati, esaltando le linee pulite e il carattere inconfondibile delle Rosse di Borgo Panigale.
“Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa collaborazione con Macron, un’azienda che, come Ducati, crede nella qualità, nell’innovazione e nella forza delle proprie radici - le parole di Claudio Domenicali, CEO Ducati - Insieme abbiamo voluto raccontare il gusto italiano per la performance e per lo sport, esplorando un contesto per noi nuovo come il padel. Trovo sempre affascinante vedere come la stessa passione che ci guida sui circuiti possa trovare nuove forme di espressione, con Macron che ha saputo interpretare il nostro DNA con cura e autenticità in questo progetto”.