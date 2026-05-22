Bliz: tecnologia, stile e performance per lo sport outdoor

P005 Occhi protetti. Performance senza limiti.

Il P005 unisce design contemporaneo e precisione assoluta in una montatura dal carattere deciso. Le linee scolpite, le superfici nette e la silhouette grintosa ne definiscono un’estetica audace, pensata per distinguersi al primo sguardo. Ma qui lo stile non è mai fine a se stesso: ogni dettaglio è studiato per offrire performance reali, in ogni situazione. Progettato per adattarsi perfettamente a chi lo indossa, il P005 è disponibile in due misure e offre più punti di regolazione, tra cui ponte nasale regolabile e aste flessibili. Il risultato è una calzata stabile, precisa e confortevole, che segue il viso senza distrazioni, anche nei momenti di massima intensità. Niente scivolamenti, niente movimenti indesiderati: solo concentrazione totale. Leggero ma estremamente resistente, il P005 è equipaggiato con lenti ad alte prestazioni che assicurano nitidezza, contrasto e chiarezza visiva anche nelle condizioni più impegnative. Dai trail più tecnici all’asfalto, fino alla velocità pura della gara, è l’occhiale pensato per accompagnarti quando vuoi spingerti oltre ogni limite. Disponibile anche in una versione più piccola, studiata appositamente per adattarsi ai visi più minuti.