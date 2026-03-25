Bliz Eyewear lancia la collezione occhiali primavera / estate 2026
Due i segmenti principali: Performance Eyewear e Active Eyewear. Focus sulle lenti
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Bliz Eyewear, brand svedese di occhiali sportivi, maschere e caschi invernali - parte del Gruppo EssilorLuxottica - presenta la nuova collezione di occhiali da sole Spring/Summer 2026.
Guidata dal motto "Bliz Eyewear. Shaped by the North.", l'azienda porta nel mondo dell'occhialeria l'essenza del design scandinavo grazie a prodotti che fondono il minimalismo con la performance. Il risultato è una gamma di occhiali versatili e durevoli, con linee essenziali e moderne, capaci di resistere agli ambienti più estremi, senza mai scendere a compromessi. Grazie a lenti intercambiabili, cinturini regolabili e compatibilità OTG (Over The Glasses, per un comodo utilizzo sopra i propri occhiali da vista), i modelli Bliz si rivelano estremamente trasversali e ideali per affiancare atleti e appassionati di outdoor durante ogni avventura.
La collezione occhiali SS26 si declina in due segmenti principali: Performance Eyewear e Active Eyewear. La linea Performance è progettata per garantire qualità nella visione e velocità con montature ultraleggere, lenti resistenti agli urti e una vestibilità che rimane sempre salda in posizione. La gamma Active Eyewear fonde invece l'ispirazione sportiva con il comfort quotidiano, con montature leggere e durevoli, lenti ad alta tecnologia e un fit che rimane stabile a prescindere dall'andatura.
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LINEA PERFORMANCE EYEWEAR: INNOVAZIONE E VELOCITÀ
Bliz Eyewear rinnova la sua gamma dedicata alle alte prestazioni, dove design d’avanguardia e funzionalità si incontrano per supportare ogni sportivo.
Tra i protagonisti di questo segmento spiccano il modello P005, che combina una silhouette decisa con la leggerezza estrema ed è pensato per chi non accetta compromessi tra stile e stabilità, e P006, ottimizzato aerodinamicamente per chi ricerca un fit millimetrico durante le attività di running o su due ruote. Ad affiancarli c'è P001, un occhiale costruito per la vita all'aria aperta e caratterizzato da una montatura più robusta, dedicata alle avventure fuoristrada, al mountain biking e agli sport multidisciplinari più impegnativi.
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LINEA ACTIVE EYEWEAR
Per chi vive una vita dinamica anche fuori dell’attività sportiva, la linea Active Eyewear fonde invece l'ispirazione sportiva con il comfort quotidiano, grazie a montature durevoli in policarbonato X-PC, lenti ad alta tecnologia e un fit che rimane saldo a prescindere dall'utilizzo, dall’on the road alla città.
Tra i modelli di punta emerge A008, con montatura classica, leggera e versatile, perfetta per chi cerca uno stile elegante durante i viaggi on the road o in riva al mare. Il modello A006, incarna invece l'eleganza senza tempo della silhouette aviator, unendo lo stile iconico del doppio ponte a funzionalità robuste e affidabili, che offrono una visione chiara e protetta dai raggi UV.
FOCUS SULLE LENTI
Realizzati in policarbonato X-PC, tutti gli occhiali da sole Bliz sono dotati di lenti di precisione conformi ai più alti standard ottici, per garantire sicurezza, visibilità e resistere agli impatti ad alta velocità proteggendo gli occhi.
L'offerta si divide in due tecnologie principali: la Hydro Lens Technology rappresenta lo standard di elevata qualità ottica, grazie a proprietà idrofobiche che garantiscono una visione sempre nitida. Per chi invece cerca il massimo delle prestazioni, Nano Optics Technology azzera le distorsioni visive e integra un trattamento anti-appannamento a lunga durata - disponibile anche nella variante ad alto contrasto Nordic Light o in versione Photochromic, per adattarsi istantaneamente alle variazioni luminose.
Con la nuova collezione SS26, Bliz Eyewear rinnova il proprio impegno a fianco di chi vive sempre in movimento grazie a modelli che riflettono la funzionalità e la concretezza del design nordico. Il brand si conferma l'alleato ideale per gli atleti professionisti, gli instancabili weekend warriors e chiunque ami mettersi alla prova senza mai smettere di godersi il percorso.