Bliz Eyewear lancia la collezione occhiali primavera / estate 2026

Bliz Eyewear, brand svedese di occhiali sportivi, maschere e caschi invernali - parte del Gruppo EssilorLuxottica - presenta la nuova collezione di occhiali da sole Spring/Summer 2026.



Guidata dal motto "Bliz Eyewear. Shaped by the North.", l'azienda porta nel mondo dell'occhialeria l'essenza del design scandinavo grazie a prodotti che fondono il minimalismo con la performance. Il risultato è una gamma di occhiali versatili e durevoli, con linee essenziali e moderne, capaci di resistere agli ambienti più estremi, senza mai scendere a compromessi. Grazie a lenti intercambiabili, cinturini regolabili e compatibilità OTG (Over The Glasses, per un comodo utilizzo sopra i propri occhiali da vista), i modelli Bliz si rivelano estremamente trasversali e ideali per affiancare atleti e appassionati di outdoor durante ogni avventura.