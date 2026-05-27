Arianna Fontana: "La mia Valtellina, terra di sport e di emozioni autentiche"

La Valtellina per me non è solo il posto da cui vengo. È il luogo che mi ha formata come atleta e prima ancora come persona. È tra queste montagne che ho imparato cosa vogliono dire sacrificio, silenzio, fatica e libertà. In Valmalenco ho iniziato a sognare, a Bormio ho costruito gran parte del mio percorso sul ghiaccio, ma soprattutto qui ho imparato che i risultati non arrivano mai per caso: arrivano un passo alla volta, giorno dopo giorno. La Valtellina ha un’energia particolare. Chi viene qui la sente subito. C’è qualcosa nell’aria, nel­la luce delle montagne e nei ritmi della natura che ti obbliga a rallentare e allo stesso tempo ti dà forza. Qui puoi passare dalla neve ai vigneti, da una passeggiata in un piccolo borgo a una cena incredibile con persone che ti fanno sen­tire a casa anche se sei arrivato da poche ore. È un territorio autentico. Vero. E oggi è sempre più capace di unire tradizione, sport, benessere, ospitalità e qualità della vita in un modo unico. Per me la Valtellina significa famiglia, radici, ricordi. Significa tornare a respirare davvero dopo mesi di allenamenti, gare e viaggi in giro per il mondo. È uno di quei posti che ti riman­gono dentro. Sono stata felicissima di vedere questo territo­rio protagonista durante Milano Cortina 2026 e lo sarò ancora di più nel vedere la Valtellina continuare a vivere lo spirito olimpico con i Gio­chi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtelli­na 2028. Credo sia una cosa bellissima, perché significa lasciare un’eredità vera: dare ai giovani la possibilità di ispirarsi, crescere e innamorarsi dello sport, facendo allo stesso tempo scoprire al mondo le nostre montagne ma an­che le persone, la cultura, l’ospitalità e l’anima autentica della Valtellina: non semplicemente un luogo da visitare. È un luogo da vivere".