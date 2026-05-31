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SPORTMEDIASET LIVE RICCIONE

Dibattito accesissimo sul Milan a Riccione: le critiche di Pazzini e gli attacchi di Pellegatti e Ordine

A "SportMediaset Live", dalla Spiaggia di Piazzale San Martino il talk dedicato al Milan condotto da Benedetta Radaelli

31 Mag 2026 - 13:10
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