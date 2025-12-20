Mascella rotta per Jake Paul, ancora polemiche sul match-show contro Anthony Joshua

"Non è stata la migliore prestazione - ha ammesso Joshua dopo l'incontro -. Ma l'obiettivo finale era quello di prendere Jake Paul, bloccarlo e fargli male. Voglio rendergli omaggio: si è rialzato più e più volte. È stata dura per lui, ma ha continuato a cercare una soluzione. Ci vuole un vero uomo per farlo". "È stato divertente, ho dato il massimo - ha detto invece Paul -. Ma Anthony è uno dei migliori in assoluto. Mi prenderò una piccola pausa, poi tornerò e vincerò il campionato mondiale".