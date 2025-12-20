Mascella rotta per Jake Paul, ancora polemiche sul match-show contro Anthony Joshua

© Getty Images
Fa ancora discutere il match di questa notte tra Anthony Joshua e Jake Paul, conclusosi al sesto round con il KO di quest'ultimo. Lo YouTuber dopo l'incontro è andato in ospedale, dopo aver dichiarato di essersi "sicuramente" fratturato la mascella con il gancio destro decisivo dell'avversario.
Ad alimentare le polemiche è stato l'andamento di un match definito "mediocre" e "a tratti una farsa" dalla stampa internazionale, tanto che sul finire del quarto round l'arbitro ha richiamato duramente i due sfidanti: "I fan - ha detto, con i microfoni sul ring che hanno mandato la frase in mondovisione - non hanno pagato per vedere questo schifo". Dopo il 'rimprovero', con Paul ormai stanco, Joshua ha finalmente iniziato a sferrare pugni con maggiore regolarità e, dopo aver messo al tappeto l'americano due volte nel quinto round, la fine è arrivata rapidamente nel sesto.
"Non è stata la migliore prestazione - ha ammesso Joshua dopo l'incontro -. Ma l'obiettivo finale era quello di prendere Jake Paul, bloccarlo e fargli male. Voglio rendergli omaggio: si è rialzato più e più volte. È stata dura per lui, ma ha continuato a cercare una soluzione. Ci vuole un vero uomo per farlo". "È stato divertente, ho dato il massimo - ha detto invece Paul -. Ma Anthony è uno dei migliori in assoluto. Mi prenderò una piccola pausa, poi tornerò e vincerò il campionato mondiale".