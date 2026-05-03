Alla Stramilano 62.500 runner ricordano Alex Zanardi

Oltre 62.500 persone, record per la manifestazione, si sono radunate in Piazza Duomo e nelle vie del centro, dando vita alla 53esima edizione della Stramilano: una vera e propria festa collettiva che ha trasformato la città in un fiume di energia, tra sport, sorrisi e voglia di stare insieme. L'evento si è aperto con un momento di raccoglimento e un ricordo dedicato a Alex Zanardi, figura simbolo di determinazione e passione sportiva. A dare il via alle tre gare è stata la madrina della manifestazione di quest'anno, la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida, atleta del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare, fresca vincitrice di due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e una delle più grandi atlete nella storia degli sport invernali azzurri. Alle 8:30 come di consueto è partita da Piazza Castello la Stramilano Half Marathon a cui hanno partecipato oltre 10.000 atleti professionisti che si sono sfidati lungo il percorso della 21km. Su uno dei percorsi più veloci d'Italia, in campo maschile Mark Kiptoo, ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 01:00:09, seguito da Amon Kiptoo, che ha corso i 21Km in 01:00:28, e da Philemon Kiplimo Kimaiyo, giunto al traguardo in 01:00:41. Tra le donne vince invece Jedidah Chepkemoi Sang, con un ottimo 01:10:04; medaglie d'argento e bronzo rispettivamente per Hilda Jelagat Kiptum (01:11:17) e Esther Yeko Chekwemoi (01:11:28). Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Alain Cavagna, arrivato al traguardo con un tempo 01:04:31, mentre in campo femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Giulia Sommi, che ha corso in 01:20:00.