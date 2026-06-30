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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

Mondiali 2026: le foto di Germania-Paraguay

Le foto della sfida tra Germania e Paraguay, valida per i sedicesimi del Mondiale 2026

30 Giu 2026 - 02:12
30 foto
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mondiali 2026
germania
paraguay