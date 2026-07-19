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© italyphotopress | Finale Mondiali 2026 Spagna Argentina
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Mondiali 2026

Mondiali 2026, le foto della finale Spagna-Argentina

Al MetLife Stadium di New York l'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina: le foto della partita

19 Lug 2026 - 23:47
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