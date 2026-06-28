Lautaro, rigore segnato e attesa finita: "Un sollievo dopo i gol annullati per fuorigioco"

A fine gara, Lautaro si è espresso così sul gol che mancava da tempo e finalmente è arrivato. La sua esultanza, con gesto di scrollarsi di dosso qualcosa da braccia e petto, in Argentina è stata interpretata come un gesto scaramantico mirato ad allontanare definitivamente la sfortuna: "Non l'ho vissuta male, ma cercavo di lavorare su quell'ansia e questa rete è un sollievo. Anche perché arrivavo da due gol annullati per fuorigioco all'inizio del Mondiale", ha detto il Toro a Telefe.