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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

La Spagna cala il poker contro l'Arabia Saudita e trova la prima vittoria al Mondiale

Dopo il pareggio con Capo Verde, stavolta non sbaglia la squadra di de la Fuente che si avvicina al passaggio del turno

21 Giu 2026 - 20:05
12 foto
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