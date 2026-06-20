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MONDIALI 2026

Una doppietta di Undav risveglia la Germania e ribalta la Costa d'Avorio FOTO

L'ex Milan illude gli africani, Nagelsmann riprende in mano la partita nella ripresa grazie ai cambi, su tutti quello dell'attaccante dello Stoccarda

20 Giu 2026 - 23:58
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