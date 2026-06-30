Gakpo scoppia in lacrime dopo il gol: in ginocchio per il figlio perso dalla compagna

© Getty Images
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In uno dei momenti più difficili della sua vita, Cody Gakpo si è aggrappato alla passione per il calcio e all'abbraccio dei compagni. Da Van Dijk a Summerville, tutta l'Olanda ha stretto l'attaccante del Liverpool dopo il gol dell'1-0 al Marocco, una rete con dedica speciale verso il cielo dopo che solamente pochi giorni fa la compagna di Gakpo, Noa van der Bij, aveva annunciato di aver perso il bambino che aspettava.
In seguito a valutazioni personali e familiari, il 27enne aveva scelto di restare in ritiro con la squadra di Koeman, che lo ha schierato titolare nella notte contro il Marocco. A metà della ripresa il gol che poteva significare qualificazione agli ottavi, prima del pareggio del Marocco, e le lacrime di Gakpo che si è accasciato a terra dalla forte emozione. In seguito, le mani al cielo per una dedica commovente.