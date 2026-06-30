Gakpo scoppia in lacrime dopo il gol: in ginocchio per il figlio perso dalla compagna

In seguito a valutazioni personali e familiari, il 27enne aveva scelto di restare in ritiro con la squadra di Koeman, che lo ha schierato titolare nella notte contro il Marocco. A metà della ripresa il gol che poteva significare qualificazione agli ottavi, prima del pareggio del Marocco, e le lacrime di Gakpo che si è accasciato a terra dalla forte emozione. In seguito, le mani al cielo per una dedica commovente.