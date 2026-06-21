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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

Flop Belgio contro l'Iran: altro pareggio e passaggio del turno a rischio

Gli uomini di Rudi Garcia prima rischiano sul gol annullato a Taremi, poi raccolgono un punto dopo l'espulsione di Ngoy

21 Giu 2026 - 23:00
9 foto
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mondiali 2026
belgio
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