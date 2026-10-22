Phelon & Moore a EICMA 2026: al debutto le nuove Capetown 5X e 5 Rally

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Phelon & Moore amplia la famiglia adventure con le nuove Capetown 5X e 5 Rally. Tra storia, sviluppo italiano e la conferma delle linee Brighton e Panthette, tutte le novità del brand per il 2027.
A EICMA 2026 Phelon & Moore presenta due nuove aggiunte alla famiglia adventure, Capetown 5X e Capetown 5 Rally, le principali novità del model year 2027. I due modelli ampliano l’offerta della famiglia Capetown con un’alternativa più compatta, accessibile e a proprio agio anche lontano dall’asfalto rispetto alla Capetown 7, che rimane in gamma. Entrambe le moto puntano su versatilità, sicurezza, confidenza nella guida e design funzionale, ma sono pensate per utilizzi diversi: la Capetown 5X unisce gli spostamenti quotidiani e il turismo alla libertà di esplorare, mentre la Capetown 5 Rally pone maggiore enfasi sulle capacità in fuoristrada.
1. CAPETOWN 5 RALLY E CAPETOWN 5X
La Capetown 5 Rally spinge ancora più in là il piacere del viaggio, lontano dai percorsi battuti. Ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18, escursione delle sospensioni superiore di circa 50 mm rispetto alla 5X e parafango anteriore alto ne sottolineano la vocazione off-road. La Capetown 5X è concepita come una moto da viaggio versatile, adatta agli spostamenti di tutti i giorni, ai viaggi e alla scoperta delle strade oltre i confini della città. Ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17, escursione delle sospensioni paragonabile a quella della Capetown 7, parafango anteriore basso e portapacchi posteriore assicurano il giusto equilibrio tra strada e sterrato. Con i bagagli dedicati è una compagna ideale anche per i viaggi più lunghi.
Capetown 5X e Capetown 5 Rally sono state sviluppate partendo dalle esigenze concrete di chi viaggia in moto. L’ergonomia punta a una posizione di guida naturale e intuitiva, grazie alla sella sottile regolabile su due altezze, al manubrio largo e ai fianchetti del serbatoio scolpiti, che aiutano il pilota a percepire la moto quando il terreno si fa più impegnativo.
Il parabrezza regolabile consente di adattare rapidamente la protezione aerodinamica. Sospensioni regolabili, display TFT connesso da 7 pollici, illuminazione full LED, cerchi a raggi tubeless, manopole riscaldabili, piastra paramotore in alluminio e finiture di alto livello completano la ricca dotazione delle due novità.
2. GAMMA PHELON & MOORE 2027: CONFERMATA E IN PRODUZIONE
Capetown: adventure
Lo spirito della famiglia Capetown si richiama alla storica spedizione di Theresa Wallach e Florence Blenkiron che, negli anni Trenta, attraversarono l’Africa in sella a una Phelon & Moore Panther, raccontata nel libro The Rugged Road. La loro indipendenza, il loro coraggio e la loro determinazione continuano a ispirare l’approccio del marchio al viaggio in moto.
La Capetown 7 rimane la adventure di cilindrata maggiore, orientata al comfort e capace di abbinare la piacevolezza nei lunghi viaggi alla possibilità di lasciare l’asfalto. La gamma comprende la Capetown 7S, configurata per lo sport touring con cerchi in lega pressofusa e pneumatici sport-touring, e la Capetown 7X, equipaggiata per il fuoristrada con cerchi a raggi tubeless, pneumatici on/off-road e protezioni aggiuntive.
Completa la famiglia la Capetown 7X design by Pininfarina, serie speciale nata dalla collaborazione con la celebre firma italiana, con particolari dedicati, materiali premium e livrea esclusiva.
Brighton: modern classic
La famiglia Brighton è confermata per il model year 2027 e comprende Brighton 6 Roadster, Brighton 6 Scrambler e Brighton 125. La gamma combina uno stile ispirato alle classiche britanniche con tecnica e dotazioni moderne; tutte le versioni montano display TFT circolare connesso, illuminazione full LED e ABS Bosch.
Le Brighton 6 condividono il bicilindrico parallelo di 550 cc raffreddato a liquido da 35 kW e 55 Nm. La Brighton 6 Roadster abbina una silhouette da racer classica a cerchi in lega pressofusa e pneumatici stradali; la Brighton 6 Scrambler aggiunge cerchi a raggi tubeless, pneumatici a tassello intermedio, maggiore escursione della sospensione posteriore, paramani e protezioni per il serbatoio. La Brighton 125 porta lo stesso approccio tra le cilindrate leggere con un monocilindrico raffreddato a liquido, forcella a steli rovesciati e ABS a doppio canale: è pensata per chi cerca prestazioni accessibili e dettagli premium in una linea classica.
Panthette: scooter
La famiglia Panthette unisce praticità quotidiana, finiture premium, tecnologia e un approccio fortemente orientato al design. Gli scooter dispongono di display TFT da 7 pollici con mirroring dello smartphone e ABS; a seconda della versione, la dotazione comprende accensione keyless, ampio vano sottosella, manopole riscaldabili e paramani.
Il Panthette X è il modello orientato all’avventura, con sospensioni a lunga escursione, cerchi a raggi tubeless, forcella a steli rovesciati e parabrezza regolabile, disponibile con motori di 125 e 300 cc raffreddati a liquido. Il Panthette S, a ruota alta, è pensato principalmente per l’uso urbano ed è proposto con motori di 125 e 200 cc raffreddati a liquido, oltre a una versione 125 raffreddata ad aria.
3. L’EREDITÀ DI PHELON & MOORE
Fondata nel 1904, Phelon & Moore è diventata uno dei più importanti costruttori motociclistici britannici grazie a una lunga storia di innovazione. Il telaio aperto ideato da Joah Phelon all’inizio del Novecento utilizzava il motore come elemento portante della struttura, anticipando di un secolo l’ingegneria motociclistica moderna. Robuste e affidabili, le moto Phelon & Moore furono fornite al Royal Flying Corps britannico durante la Prima guerra mondiale.
L’indole avventurosa del marchio fu consolidata dal viaggio attraverso l’Africa compiuto negli anni Trenta da Theresa Wallach e Florence Blenkiron su una P&M Panther. La storia dell’azienda originaria si concluse nel 1966.
4. PHELON & MOORE OGGI
Phelon & Moore è stata rifondata nel 2022 da un gruppo di imprenditori con una lunga esperienza nei settori automobilistico e motociclistico. Oggi il marchio riunisce l’eredità britannica, il design e lo sviluppo italiani e un approccio ingegneristico contemporaneo. Guidato dalla filosofia “The Noble Grit”, sviluppa veicoli moderni per un pubblico globale, prodotti in Cina in collaborazione con partner e fornitori selezionati nel rispetto di rigorosi standard qualitativi europei.
Nel 2026 Phelon & Moore ha consolidato la propria rete distributiva in Italia, Polonia, Portogallo e Grecia e prosegue l’espansione in America Latina, dove è già presente in Messico, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras e Costa Rica. In Italia il marchio è distribuito in esclusiva dal Gruppo MO.VI Mobility Village S.p.A. di Beinasco (TO), che sta sviluppando la rete vendita nazionale ed è alla ricerca di partner qualificati interessati a diventare concessionari ufficiali Phelon & Moore.