Phelon & Moore a EICMA 2026: al debutto le nuove Capetown 5X e 5 Rally

1. CAPETOWN 5 RALLY E CAPETOWN 5X

La Capetown 5 Rally spinge ancora più in là il piacere del viaggio, lontano dai percorsi battuti. Ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18, escursione delle sospensioni superiore di circa 50 mm rispetto alla 5X e parafango anteriore alto ne sottolineano la vocazione off-road. La Capetown 5X è concepita come una moto da viaggio versatile, adatta agli spostamenti di tutti i giorni, ai viaggi e alla scoperta delle strade oltre i confini della città. Ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17, escursione delle sospensioni paragonabile a quella della Capetown 7, parafango anteriore basso e portapacchi posteriore assicurano il giusto equilibrio tra strada e sterrato. Con i bagagli dedicati è una compagna ideale anche per i viaggi più lunghi.