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Versione rally

La Ducati che si prepara alla Dakar 2027

Un nuovo capitolo per Ducati nel deserto: la EDS 450 Rally by Rebel X punta alla Dakar 2027, con una produzione limitata a soli 35 esemplari prevista dopo la gara.

05 Nov 2026 - 11:16
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