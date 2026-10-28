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Kawasaki espone "CORLEO", il veicolo robotico quadrupede alimentato a idrogeno

28 Ott 2026 - 14:57
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