Il nuovo ContiTrailAttack 4: 90% strada. 10% fuoristrada. 100% esplorazione.

Il ContiTrailAttack 4 si posiziona come pneumatico 90/10, progettato per un utilizzo al 90% su strada e al 10% su percorsi non asfaltati. Questo lo rende perfettamente adatto ai motociclisti adventure che scelgono prevalentemente strade asfaltate ma sono sempre pronti per una deviazione spontanea su percorsi sterrati. Fiducia, stabilità e divertimento nei tratti ricchi di curve sono tra le caratteristiche principali dello pneumatico, sia negli spostamenti quotidiani sia durante una vacanza in moto.