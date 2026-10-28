Il nuovo ContiTrailAttack 4: 90% strada. 10% fuoristrada. 100% esplorazione.

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Con il ContiTrailAttack 4, Continental lancia il successore del suo pneumatico adventure di grande successo, il ContiTrailAttack 3. Il nuovo pneumatico 90/10 riprende i punti di forza del suo predecessore e li sposta un gradino più in alto, per i motociclisti che trascorrono la maggior parte del tempo su asfalto ma vogliono essere pronti per un’occasionale deviazione lontano dalle strade asfaltate.
I principali vantaggi del nuovo pneumatico
l ContiTrailAttack 4 offre le seguenti caratteristiche principali:
"La nostra mescola full-silica infonde fiducia in ogni momento, dalla partenza nel fresco del mattino a un impegnativo passo di montagna nel pomeriggio", aggiunge Raphael Michels, Product Manager Pneumatici Moto di Continental. "La tecnologia MultiZoneBelt, a sua volta, sfrutta le sue zone a rigidità calibrata nella cintura in acciaio per offrire un’agilità eccezionale sulle strade tortuose e stabilità sui rettilinei veloci".
Posizionamento nel segmento adventure: l’approccio 90/10
Il ContiTrailAttack 4 si posiziona come pneumatico 90/10, progettato per un utilizzo al 90% su strada e al 10% su percorsi non asfaltati. Questo lo rende perfettamente adatto ai motociclisti adventure che scelgono prevalentemente strade asfaltate ma sono sempre pronti per una deviazione spontanea su percorsi sterrati. Fiducia, stabilità e divertimento nei tratti ricchi di curve sono tra le caratteristiche principali dello pneumatico, sia negli spostamenti quotidiani sia durante una vacanza in moto.
Il progresso per il 21 pollici: carcassa a tele incrociate per le moderne moto adventure
Un elemento di spicco del ContiTrailAttack 4 è la costruzione della carcassa a tele incrociate di nuova concezione per i modelli con ruota anteriore da 21 pollici, nella misura 90/90-21. I materiali di ultima generazione garantiscono una carcassa più flessibile, una migliore percezione del fondo stradale e un comportamento di guida più stabile ed equilibrato. Un disegno rivisto dell’apice del tallone sostiene inoltre il fianco e migliora la stabilità, mentre un nuovo rivestimento interno rende tutte le misure compatibili con l’impiego tubeless.
"Con il ContiTrailAttack 4 raggiungiamo un nuovo livello di precisione di sterzo per le moto adventure con ruota anteriore da 21 pollici", afferma Rafael Kascha, SviluppatorePneumatici Moto di Continental. "Lo otteniamo attraverso materiali avanzati e una costruzione della carcassa a tele incrociate di nuova concezione. Per i motociclisti questo significa una maneggevolezza sensibilmente più diretta e capace di infondere fiducia, sia nelle condizioni mutevoli delle strade extraurbane sia nelle occasionali escursioni sullo sterrato".
Impiego versatile: dall’enduro di media cilindrata alla moto adventure per le lunghe distanze
Il ContiTrailAttack 4 è adatto a un’ampia gamma di moderne moto adventure ed enduro da viaggio. Tra i modelli adatti figurano la BMW R 1300 GS e la BMW F 900 GS, la Honda CRF1100L Africa Twin, la KTM 1390 Super Adventure S EVO, la Triumph Tiger 1200 Rallye Pro, la Ducati Multistrada V4 S, nonché la CFMoto MT 800 X e la Voge DS 900X.
|Posizione
|Misura
|Disponibile da
|Ant.
|90/90 V 21 M/C (54V) TL
|Q1/2027
|Ant.
|110/80 R 19 M/C 59V TL
|Q1/2027
|Ant.
|120/70 ZR 19 M/C 60W TL
|Q1/2027
|Ant.
|100/90-19 M/C 57H TL
|Q2/2027
|Post.
|140/80 R 17 M/C 69V TL
|Q1/2027
|Post.
|150/70 R 17 M/C 69V TL
|Q1/2027
|Post.
|150/70 ZR 18 M/C 70W TL
|Q1/2027
|Post.
|170/60 R 17 M/C 72V TL
|Q1/2027
|Post.
|170/60 ZR 17 M/C 72W TL K*
|Q1/2027
|Post.
|130/80-17 M/C 65H TL
|Q2/2027
|Post.
|120/90-17 M/C 64S TL
|Q3/2027
*K = Versione speciale per moto adventure che richiedono un indice di velocità più elevato.
Lo pneumatico posteriore K può essere abbinato allo pneumatico anteriore standard.