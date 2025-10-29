Ducati Monster 2026, a Eicma la quinta generazione con motore V2 e tecnologie avanzate

Ducati presenta il nuovo Monster 2026, completamente riprogettato e pronto a stupire a EICMA dal 4 al 9 novembre. La grande novità è il motore bicilindrico V2 da 890 cc con fasatura variabile IVT, capace di sviluppare 111 CV a 9.000 giri/min e 91,1 Nm di coppia a 7.250 giri/min: oltre l’80% della coppia è disponibile fra 4.000 e 10.000 giri, per un’erogazione sempre pronta in ogni condizione. La ciclistica prevede un telaio monoscocca in alluminio, forcellone bibraccio ispirato alla Panigale V4 e telaietto posteriore misto in acciaio e polimero rinforzato, scelta che permette di contenere il peso a soli 175 kg (senza carburante). Le sospensioni Showa offrono una forcella a steli rovesciati da 43 mm e mono posteriore regolabile, mentre l’impianto frenante anteriore Brembo spicca con dischi da 320 mm, pompa radiale e pinze M4.32. L’elettronica di bordo è completa: ride by wire e IMU a 6 assi garantiscono sicurezza, controllo e divertimento. Disponibile nelle livree Ducati Red e Iceberg White, Monster 2026 è proposta in versione standard e Monster+ (con cupolino e coprisella passeggero), entrambe anche depotenziate a 35 kW per la patente A2.