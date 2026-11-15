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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nitto Atp Finals

Atp Finals 2026, Zverev doma Jodar all'esordio a Torino

Il numero uno del mondo del mondo si sbarazza in due set del giovane spagnolo

15 Nov 2026 - 16:00
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Alexander Zverev torna a brillare alle Nitto Atp Finals. Dopo il ko all'esordio nel Masters 1000 di Parigi con Lorenzo Musetti, il numero uno del mondo gioca da tale e domina Rafael Jodar nel primo match del Gruppo McEnroe. Successo in due set per il tedesco, che tornerà in campo martedì 17 novembre contro Ben Shelton. Jodar andrà a caccia della prima vittoria alle Finals contro Arthur Fils, anche lui esordiente a Torino come lo spagnolo.

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