Atp Finals 2026, Zverev doma Jodar all'esordio a Torino

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Alexander Zverev torna a brillare alle Nitto Atp Finals. Dopo il ko all'esordio nel Masters 1000 di Parigi con Lorenzo Musetti, il numero uno del mondo gioca da tale e domina Rafael Jodar nel primo match del Gruppo McEnroe. Successo in due set per il tedesco, che tornerà in campo martedì 17 novembre contro Ben Shelton. Jodar andrà a caccia della prima vittoria alle Finals contro Arthur Fils, anche lui esordiente a Torino come lo spagnolo.