Atp Finals 2026: Bolelli e Vavassori sconfitti a Torino al debutto

Esordio amaro per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori alle Nitto Atp Finals 2026 di Torino. Nel primo incontro del Gruppo Mark Woodforde sul veloce indoor dell'Inalpi Arena, infatti, la coppia azzurra, ai nastri di partenza per il terzo anno consecutivo, si è arresa con lo score di 6-4 6-4 a Marcel Granollers e ad Horacio Zeballos, che si sono andati ad imporre dopo un'ora e 19 minuti di contesa. Parte con il piede giusto, quindi, l'avventura dello spagnolo e dell'argentino (quest'anno sconfitti al super tie-break in occasione della storica finale vinta dal binomio tricolore agli Internazionali d'Italia), runner-up nel capoluogo piemontese nell'edizione del 2023 e che nel corso di questa stagione hanno posto la firma sul loro terzo Slam di coppia sulla terra rossa del Roland Garros.