ATP Finals 2026: il Grand Opening Show con Achille Lauro e Cobolli in platea

Le Nitto ATP Finals 2026 hanno preso ufficialmente il via nella serata di giovedì 12 novembre all'Inalpi Arena di Torino con il Grand Opening Show, una cerimonia sold-out tra luci blu, effetti speciali e acrobazie aeree che ha inaugurato la settimana dedicata ai migliori otto tennisti del mondo. L'apertura della serata ha visto l'apparizione a sorpresa di Beppe Fiorello, che ha reso omaggio a Domenico Modugno sulle note di "Volare", prima di cedere il palco alla conduzione di Max Giusti ("È incredibile, è già passato un anno, benvenuti alle Nitto Atp Finals 2026. Il torneo dei migliori otto tennisti al mondo si gioca qui, a casa, in Italia, a Torino"). Tra il pubblico spiccava la presenza di Flavio Cobolli, elegante in giubbotto di pelle, camicia bianca e cravatta in attesa del proprio debutto fissato per lunedì 16 novembre su Mediaset.