ATP Finals 2026: il Grand Opening Show con Achille Lauro e Cobolli in platea

© ansa | Grand Opening Show Atp Finals 2026
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Le Nitto ATP Finals 2026 hanno preso ufficialmente il via nella serata di giovedì 12 novembre all'Inalpi Arena di Torino con il Grand Opening Show, una cerimonia sold-out tra luci blu, effetti speciali e acrobazie aeree che ha inaugurato la settimana dedicata ai migliori otto tennisti del mondo. L'apertura della serata ha visto l'apparizione a sorpresa di Beppe Fiorello, che ha reso omaggio a Domenico Modugno sulle note di "Volare", prima di cedere il palco alla conduzione di Max Giusti ("È incredibile, è già passato un anno, benvenuti alle Nitto Atp Finals 2026. Il torneo dei migliori otto tennisti al mondo si gioca qui, a casa, in Italia, a Torino"). Tra il pubblico spiccava la presenza di Flavio Cobolli, elegante in giubbotto di pelle, camicia bianca e cravatta in attesa del proprio debutto fissato per lunedì 16 novembre su Mediaset.
Il concerto di Achille Lauro ha infiammato l'arena tra tre cambi d'abito e corse lungo il campo, spaziando dall'apertura con "Amor" fino alla chiusura su "Incoscienti giovani" accompagnata dai ringraziamenti agli organizzatori ("Grazie a chi ha saputo unire musica e sport, finalmente").